Japón vs. España EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se miden por la tercera fecha del Grupo E este jueves 1 de diciembre a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Internacional Jalifa. La transmisión del encuentro estará a cargo de DirecTV Sports y TVE La 1, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Con 4 puntos, producto de la goleada sobre Costa Rica y el empate ante Alemania, la selección española tiene la oportunidad perfecta de consolidar su clasificación a octavos de final en el primer lugar del grupo si le ganan a los nipones.

Por su parte, Japón perdió una chance de oro al caer por 1-0 ante un Costa Rica que había atacado una sola vez en el partido. Los ‘Samurai Blue’ necesitan ganar para dejar a Alemania sin opciones y tomar el segundo lugar del grupo.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Japón EN VIVO por Mundial Qatar 2022?

Japón vs. España se enfrentan por la jornada 3 del Grupo E, este jueves 1 de diciembre a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Internacional Jalifa.

¿A qué hora juegan España vs Japón EN VIVO en el Mundial Qatar 2022?

México – 1:00 p.m.

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 8:00 p.m.

¿Dónde ver España vs Japón EN VIVO por Internet por Mundial Qatar 2022?

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y TyC Sports

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: fuboTV España, RTVE.es, Gol Mundial y TVE La 1

¿Cómo ver TVE La 1 EN VIVO, el partido España vs Japón?

TERRESTRE

TDT: Álava: 22, Albacete: 59, Alicante: 58, Almería: 57, Asturias: 39, Ávila: 57, Badajoz: 36, Baleares: 54, Barcelona: 31, Burgos: 57, Cáceres: 36, Cádiz: 22, Cantabria: 58, Castellón: 58 (22), Ceuta: 52, Ciudad Real: 59, Córdoba: 57, Cuenca: 59, La Coruña: 22, Gerona: 45, Granada: 57, Guadalajara: 29 (59), Guipúzcoa: 22, Huesca: 45, Huelva: 57, León: 57, Lérida: 49, Lugo: 47, Jaén: 57, Madrid: 58, Málaga: 57, Melilla: 27, Murcia: 38, Navarra: 29, Orense: 47, Palencia: 57, Las Palmas: 28, Pontevedra: 54, La Rioja: 46, Salamanca: 57, Segovia: 57, Sevilla: 22, Soria: 57, Tarragona: 57, Teruel: 39, Tenerife: 45, Toledo: 59, Valencia: 58, Valladolid: 57, Vizcaya: 22, Zamora: 57, Zaragoza: 46

SATÉLITE

Movistar Plus: Dial 1

IPTV

Movistar Plus: Dial 1

Orange TV: Dial 1

Virgin Telco: Dial 1

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, el partido España vs Japón?

La señal del partido España vs Japón la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

España vs Japón: Alineaciones posibles

España: Unai Simón; Azpilicueta, Rodri o Eric García, Laporte, Balde; Busquets, Koke, Pedri; Marco Asensio, Dani Olmo y Morata.

Japón: Gonda; Yamane, Yoshida, Kou Itakura, Nagatomo; Tanaka, Junya Ito, Kamada, Minamino; Kubo o Tomiyasu y Maeda.

España vs Japón: Así pagan las casas de apuestas

Betsson: España (1,39) | empate (5,00) | Japón (8,70)

Inkabet: España (1,40) | empate (4,70) | Japón (8,25)

Olimpo: España (1,40) | empate (4,75) | Japón (9,00)

Meridianbet: España (1,41) | empate (4,77) | Japón (7,96)

Te Apuesto: España (1,40) | empate (4,76) | Japón (7,83)