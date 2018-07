Eden Hazard y Courtois durísimos contra el juego de Francia: "Son el antifútbol" 

La selección de Francia accedió a la final del Mundial de Rusia 2018 tras vencer a Bélgica por 1-0 en la primera semifinal en San Petersburgo. Sin embargo, tras el partido, Eden Hazard y Thibaut Courtois criticaron el juego defensivo de los 'galos' durante los noventa minutos.



El capitán de Bélgica , Hazard manifestó en zona mista que preferían "perder con esta Bélgica, que ganar con esa Francia. Estoy decepcionado, merecíamos más. Francia jugó todo el rato igual: defendiendo, pero les ha funcionado", sentenció.



Eden Hazard fue una de las figuras del equipo de los 'Diablos Rojos' durante todo el Mundial pero se vieron frustrados de llegar a la final por un supuesto 'juego tímido' francés. Ahora, deberán llegar de la mejor manera al duelo por el tercer puesto.

Francia 1-0 Bélgica: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

Thibaut Courtois , le brindó una entrevista a RTBF y manifestó que "Francia jugó al antifútbol, no son mejores. Es frustrante perder contra un equipo que no juega a nada y que se ha defendido con once jugadores a 40 metros de su portería".



Además, el arquero figura de Bélgica , argumentó sus dichos. "Su delantero siempre estaba a treinta metros de la portería, algo que nunca he experimentado con el Chelsea. Hubiera preferido haber perdido contra Brasil, un equipo que se atreve a jugar al fútbol y que podría ser mejor que nosotros. Francia no lo es, y es por eso que esta derrota sabe muy mal".



La selección de Bélgica deberá esperar al perdedor del partido entre Inglaterra y Croacia para medirse este sábado en San Petersburgo por el partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018.