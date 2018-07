Francia Campeón: Hincha mostró una 'chichi' en plena celebración por triunfo en Rusia 2018 [VIDEO y FOTOS]

No hay hincha que no ponga el pecho por su equipo y más si trae a casa la ansiada Copa del Mundo. Así lo hizo una extrovertida hincha de la selección de Francia , en el 'Fan fest' de la Alianza Francesa, de Miraflores, quien no dudó en treparse sobre los hombros de sus amigos para festejar la obtención de un nuevo título mundial, en Rusia 2018 , sin percatarse que su emoción le jugaría un mala pasada.



Corrían los últimos segundo del partido, cuando esta intrépida fanática de la selección de Francia , que se había comido las uñas esperando que Nestor Pitana sentencie el final, desbordó literalmente en júbilo. Los hombros de su compañeros resistieron sus saltos producto de la emoción de obtener el titulo mundial Rusia 2018 , pero el que no pudo resistir tanta emotividad fue su sujetador que permitió que parte de su anatomía viera la luz de los festejos algo que fue saludado por todos los concurrentes.



Desde muy temprano los hinchas de la selección de Francia, entre ellos ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país, se dieron hasta este centro cultural de Miraflores a donde también fue invitado el embajador de Francia, Antoine Grassin, quien reconoció que su país ha dado una lección al mundo en Rusia 2018 . "El fútbol enseña que ser francés no es un tema de color de piel".



La selección de Francia se corona campeona de un título mundial por segunda vez en su historia, luego de levantar la copa del Mundo en 1998, cuando los galos fueron los anfitriones. Hoy lo hicieron en Rusia 2018 y con la esperanza de extender su dominio en las próximas competiciones debido a la juventud de su plantel.