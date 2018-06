Francia vs. Australia EN VIVO por Latina, Directv, beIN Sports y Telemundo partido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Francia vs. Australia EN VIVO . La selección francesa inicia su camino en Rusia 2018 enfrentando a su similar de Australia en uno de los grupos más difíciles de este Mundial . Ambos son rivales de Perú que también debutará este sábado en la fiesta máxima del deporte rey ante Dinamarca . Los 'Blues' son los grandes favoritos para alzar la Copa, pero frente a los 'socceroos' tendrá que demostrar ese poderío que lo llevó en 1998 a ser ganador de su única Copa del Mundo.



La historia del Francia vs. Australia en territorio neutral está equilibrado, con un triunfo 1-0 para cada uno (Francia ganó en Japón, en mayo de 1994, y Australia ganó en Corea del Sur, en junio de 2001), pero su último encuentro terminó con triunfo 6-0 para Les Bleus en París. Sin embargo, el DT francés no se confía y sabe que el equipo de Oceanía será un rival muy difícil aunque Olivier Giroud, no estaría en el once inicial en el partido que se jugará el sábado en Kazán.



Francia disputará su 15 Copa del Mundo y esta será su sexta participación consecutiva, siendo la racha de clasificaciones a los Mundiales más larga de su historia. Mientras que para Australia esta será su cuarto mundial consecutivo.



Francia ha sido primera en su grupo sólo dos veces en sus últimas nueve participaciones en Mundiales (1998 y 2014); de hecho, sólo ha ganado tres de sus últimos 12 partidos en fase de grupos ante Togo, Honduras y Suiza.

Australia ha superado la fase de grupos de la Copa del Mundo en una sola ocasión: fue en 2006, cuando fue eliminada en octavos por la campeona de esa edición, Italia.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN FRANCIA VS. AUSTRALIA



En el Perú, Latina y DirecTV son los encargados de la transmisión EN VIVO del partido Francia vs. Australia .



Esta es la lista de canales por país que transmitirán Francia vs. Australia :



Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Australia ha ganado sólo dos de sus 13 partidos en Mundiales: contra Japón, en 2006 (3-1) y contra Serbia, en 2010 (2-1); además, mantuvo su valla invicta en una sola ocasión (0-0 ante Chile, en 1974). Además, Tim Cahill ha anotado cinco de los 11 goles de Australia en Copas del Mundo y es uno de los nueve jugadores que han convertido en cada una de las últimas tres ediciones.

FRANCIA VS. AUSTRALIA: Posibles alineaciones



Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Corentin Tolisso, N'Golo Kanté, Paul Pogba; Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Antoine Griezmann.



Australia: Ryan; Ridson, Millingan, Sainsbury, Behich; Jedinak, Mooy, Luongo, Leckie, Nabbout; y Juric.



Árbitro: Andrés Cunha (URU).