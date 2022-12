Una final adelantada se vivirá en el césped del Estadio Al Bayt de Al Khor. Francia e Inglaterra cerrarán el telón de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 este sábado 10 de diciembre con un auténtico partidazo donde la gran figura Kylian Mbappé -goleador con 5 tantos y MVP de la que va del torneo- frente al juego colectivo que ofrecen Los Tres Leones de Harry Kane, Phil Foden y Jude Bellingham.

¿Cómo, cuándo y dónde juegan Francia vs. Inglaterra?

Francia vs. Inglaterra en vivo Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Sábado 10 de diciembre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Al Bayt de Al Khor (Qatar) 3. ¿A qué hora empieza? 14:00 horas de Lima, Bogotá y Washington DC 4. ¿En qué canal transmiten? DirecTV, TV Azteca 7, ViX Plus, Latina y Canal 13 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Francia?

Los Bleus demolieron a la Polonia de Robert Lewandowski con una victoria por 3-1 en la fase de octavos siendo Mbappé elegido como mejor jugador del cotejo gracias a sus dos golazos que se clavaron en la portería de Wojciech Szczesny. Además, el papel que vienen cumpliendo Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Ousmane Dembélé, sin duda, es fundamente para el éxito del vigente campeón del Mundo.

No obstante, Inglaterra será un rival que podría traer complicaciones a los de Didier Deschamps. De hecho, el propio DT de Francia reconoce que sus rivales “no tienen puntos débiles” y que, por esta razón, saldrán a enfrentarlos con una táctica especial para no cederles el balón.

“La transición de los ingleses es muy buena, más de la mitad de sus goles han llegado en transiciones rápidas, es una de sus cualidades, aunque tienen otras, como la capacidad goleadora o el balón parado. No es por casualidad que hayan llegado hasta aquí. Son un gran equipo”, indicó el Deschamps.

“Estoy seguro de que Inglaterra se habrá preparado para enfrentar a Kylian, como lo hicieron nuestros oponentes anteriores, pero está en condiciones de marcar la diferencia. En el último partido, no mostró su mejor forma, pero, aun así, fue decisivo. Tenemos otros jugadores que también pueden ser peligrosos, por lo que eso nos ayuda a no depender demasiado de Mbappé. Pero Kylian es Kylian, y tiene esa capacidad para marcar la diferencia en cualquier momento”, finalizó

La alineación titular de Francia sería la siguiente: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Bellingham, Rice; Saka, Kane y Foden.

¿Cómo llega Inglaterra?

Inglaterra, por su parte, sueña con mejorar la campaña que hicieron en Rusia 2018. Aquellas vez alcanzaron las semifinales del torneo, pero cayendo por 2-1 en el tiempo suplementario ante la Croacia de Luka Modric. Los de Gareth Southgate buscaron encontrar consuelo en la Eurocopa 2020. Sin embargo, la suerte nuevamente les fue esquiva tras caer en la ruleta de los penales a manos de Italia.

De las malas experiencia se aprende y es por ello que Los Tres Leones desean rugir en lo más alto del Mundial de Qatar 2022. El último triunfo por 3-0 sobre Senegal demostró que los de Southgate pasan por un buen nivel y a esto se suma el retorno de Raheem Sterling a la concentración inglesa luego de atender sus problemas personales.

La posible formación de Inglaterra para el juego contra Francia sería con Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Bellingham, Rice; Saka, Kane y Foden.

En lo que respecta al historial frente a Francia en los Mundiales, Inglaterra ha podida salir vencedor de los dos únicos juegos entre ambos: un 2-0 en la Copa del Mundo de 1966, donde fueron anfitriones, y otra por 3-1 en España 1982.

+ Alineaciones probables del Francia vs. Inglaterra

Francia – Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Dembelé, Giroud y Mbappé.

– Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Dembelé, Giroud y Mbappé. Inglaterra – Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Bellingham, Rice; Saka, Kane y Foden.

¿En qué canal transmite y dónde ver Francia vs. Inglaterra hoy?

La transmisión del partido Francia vs. Inglaterra estará a cargo de la señal de TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol, Chilevisión, Bolivia TV, Teledoce, Telefuturo, El Canal del Fútbol y DirecTV Go.

En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, El Canal de Las Estrellas, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN, Teletica y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play Argentina : TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, DeporTV, TyC Sports Play y Telecentro Play

: TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, DeporTV, TyC Sports Play y Telecentro Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD, Teletica y ViX

: SKY Sports HD, Teletica y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina

: DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra hoy?

El partido entre Argentina vs. Países Bajos está pactado a iniciar a las 16:00 horas de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

09:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

10:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

11:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

12:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

20:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Francia vs. Inglaterra?

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo seguir Francia vs. Inglaterra vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP. Cobertura completa de 32 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 incluyendo la gran final.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Francia vs. Inglaterra?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Francia vs. Inglaterra?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Cómo ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, Francia vs. Inglaterra?

Sigue la la transmisión oficial del Canal de Las Estrellas por señal abierta o a través de los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi. De esta manera, podremos ver el juego entre Francia e Inglaterra.

Canales 102 y 602 de Dish

Canales 102 y 1102 de Sky

Canales 102 y 1102 de Megacable

Canales 102 y 802 de Izzi

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Francia vs. Inglaterra?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Francia vs. Inglaterra.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Inglaterra?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova. También puedes descargar la app en Google Play Store y App Store.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, Francia vs. Inglaterra?

TV Azteca 7 es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del Mundial de Qatar 2022.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de Sky

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde se juega el Francia vs. Inglaterra?

El Estadio Al Bait fue inaugurado el 30 de noviembre de 2021 y se encuentra ubicado en la ciudad de Doha, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 68.895 espectadores.

Sigue más información deportiva por diario Trome.

Descubre AQUÍ cuáles son los canales de televisión que tendrán los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú y el resto de Latinoamérica.