Agobiado en los primeros minutos, defendiendo con ahínco, pero haciendo un partido inteligente, la selección de Japón salió airoso en la primera mitad de su duelo con Croacia por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Daizen Maeda anotó el 1-0 en los últimos minutos de la etapa inicial.

TE VA A INTERESAR | Ver, Japón vs Croacia EN VIVO: 0-0, seguir en directo los octavos de final de Qatar 2022

Japón ejecutó una jugada preparada desde un tiro de esquina, algo que ya había intentado al comienzo del encuentro. Esto descolocó a la defensa croata que se olvidó de marcar al ‘9′ nipón. Daizen Maeda encontró el rebote y no dudó en disparar para marcar el 1-0.

No obstante, el tanto japonés no estuvo exento de suspenso, ya que el árbitro recibió la comunicación del VAR de una presunta posición adelantada. Afortunadamente para los intereses de los ‘Samurai Blue’, se decretó que no hubo offside y que el gol fue adecuadamente coneguido.

El atacante del Celtic fue titular en todos los partidos de Japón, sin embargo, no había podido anotar. Finalmente, marcó el que podría ser un gol histórico para su selección, ya que, de ganar el encuentro, estarían clasificando a cuartos de final por primera vez en su historia.

¡Gooool de Japón! ⚽⚽



Maeda adelanta a Japón ante Croacia sobre el final del primer tiempo 💥🔥



⏱️43' #JPN 1-0 #HRV#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/cYQG3Vrmi8 — DSports (@DSports) December 5, 2022

Japón vs Croacia EN VIVO: Minuto a minuto

ESCUELAS DISTINTAS. Croacia vs Japón EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE | El equipo revelación de Qatar 2022 hace nuevamente su aparición en los octavos de final de la copa del mundo para verse frente a frente con un equipo balcánico decidido a imponer en el estadio Al-Janoub, su jerarquía y su tradición en busca de quedar entre los ocho mejores equipos del planeta.

Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro por cuartos de final.