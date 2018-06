Keylor Navas no pudo evitar el sensacional golazo de tiro libre de Aleksandar Kolarov en el estadio Samara Arena en Costa Rica vs Serbia por la primera fecha del Grupo E del Mundial Rusia 2018 .



Hasta el minuto 58, el golero de Costa Rica , Keylor Navas fue el encargado de mantener su arco invicto. Junto a sus defensa resistía los ataques de Serbia. Pero no fue suficiente pese a varias atajadas y salvadas para el equipo 'Tico'.



No obstante, Kolarov aprovechó una falta directa para marcar un sensacional gol de tiro libre, que el propio Navas no pudo evitar tras volar tras la pelota.



Costa Rica y Serbia comparten el Grupo E del Mundial junto a Brasil y Suiza. Los Ticos pugnan por un lugar en octavos de final.

Costa Rica vs Serbia: Gol de Kolarov (Autor: FIFA | Video: DirecTv)

