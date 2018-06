Guillermo Ochoa: Su TREMENDA atajada en tiro libre al ángulo de Toni Kroos en el México vs Alemania | FOTOS | VIDEO

En el México vs Alemania, Guillermo 'Memo' Ochoa tuvo una espectacular atajada ante un tiro libre de Toni Kroos por el Mundial Rusia 2018.



En el minuto 38, Toni Kroos ejecutó un tiro libre al ángulo en el México vs Alemania por Rusia 2018, pero Guillermo 'Memo' Ochoa tuvo una espectacular reacción.



El arquero de la selección mexicana -con un poco de ayuda del parante-pudo despejar el balón para que no ingresara a su arco.



Atajada memorable de Memo Ochoa. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)