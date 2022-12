Jugar con crack que está en Qatar 2022 no está al alcance de muchos y menos decir que lo hicieron famoso en sus inicios. Germán Alemanno saca pecho y recuerda los inicios de su amigo Ángel Di Maria en Rosario Central y la excelente relación que tienen hasta hoy. Ex delantero argentino quiere que la albiceleste gane el Mundial por su amigo el ‘Fideo’.

¿Para qué está Argentina en el Mundial?

Siempre será candidato, toda la vida. Es una selección grande no importa que no ganemos hace mucho el mundial, pero venimos con la Copa América y eso nos da ese aire de pensar que se puede ganar la Copa del mundo

Te noto optimista…

Los argentinos somos optimistas por naturaleza.

¿Te preocupa Países Bajos?

Tienen buenos jugadores, pero me parece que Argentina en lo colectivo y en lo individual es mucho más. Son fuertes en defensa, aunque no creo que le pueda hacer daño a una Argentina que viene en alza.

¿Qué pensaste cuando perdieron en el debut ante Arabia Saudita?

No me preocupé, confiaba en que nos íbamos a recuperar. Además las otras selecciones tampoco eran de gran peso

Germán Alemanno cuenta que le dio el pase a Ángel Di María para que haga su primer gol. (Foto: Trome)

Messi se puso al equipo al hombro

Messi apareció en su real dimensión ante Australia…

Hizo un partido muy bueno, se cargó el equipo al hombro y apareció cuando más lo necesitábamos. Obviamente no es de hace años que se pasaba a cinco rivales, pero cuando la agarra junta gente, te habilita. El gol que hizo sólo lo hace él, pocos sacan el pie tan rápido.

¿No crees que le falta un socio?

Extraña a Lo Celso, pero ahora encontró a Enzo Fernández. Lo Celso no era tan vistoso ni de gambetear, pero si inteligente para moverse y dejar en ventaja a los jugadores

Un gambeteador le vendría bien a la Argentina…

Ese es Di María. Lo que pasa es que no hay gambeteadores como antes, el fútbol cambio. Ahora hay extremos picantes y ojo que Argentina nunca tuvo grandes gambeteadores, por ahí Ortega en su momento y luego Messi y Maradona, después no tuvimos más.

Hoy todos juegan a dos toques, no se perdió algo de improvisación…

A mi gusta ese juego será porque yo no gambeteaba y hacia las cosas simples. Cuando no jugaba así pasaba desapercibido.

Mi amigo Di María

Eres muy amigo de Ángel Di Maria…

Me pongo contento cuando la rompe, cuando lo veo feliz. Quiero Argentina gane el mundial por Ángel.

¿Hace cuanto tiempo no hablas con él?

Hablamos siempre, antes y después de los partidos. Es un amigo, me pongo contento cuando le va bien y cuando le va mal me duele.

¿Cómo se conocieron?

En Rosario Central, cuando el debuta yo ya estaba en primera.

¿Cómo era en sus inicios?

Igual que ahora, un pibe espectacular, humilde diez puntos. En lo futbolístico desequilibrante, en el mano a mano te limpiaba. Hay pocos en el mundo como Ángel por eso vale lo que vale.

Ángel Di María y Germán Alemanno se conocieron en Rosario Central y hasta hoy conservan la amistad.

¿Cuándo lo conociste creías que iba a llegar tan lejos?

Tenía todo de chico, obviamente creció más en Europa. Jugar y entrenar con los mejores lo potenció.

Le di el pase para que haga su primer gol

Una anécdota con él...

Más que una anécdota podría decirte que le puse el pase para que hiciera su primer gol. Fue ante Quilmes.

¿Cómo fue eso?

La verdad tiré el centro y le cayó a él y definió bien. Yo sé que no le llego a ni a los talones, pero estoy contento de haber jugado con él y por ser su amigo.

Si ganan a Países bajos espera Brasil, ese es un clásico…

Esa sería una final anticipada ahí se define todo. El mundial está entre Argentina, Francia, Brasil y España. Son los mejores y los que cuando tienen que jugar por los puntos se agrandan porque tienen jerarquía

¿Por qué crees que no juega Dybala?

El entrenador pone a los que ve mejor y a los que se adaptan a su sistema. No conozco a ningún técnico que no ponga a un jugador que está bien. Nadie quiere perder.

Julián Álvarez juega para el equipo

¿Qué pasa con Lautaro Martínez?

La va a meter es un grandísimo jugador, pero lo que necesitaba Argentina era un jugador como Julián Álvarez que le da mucha movilidad y genera espacios.

Esa apuesta le salió bien al técnico…

Julián hace diagonales, es un jugador generoso que juega para el equipo y su presión hace que los defensas rivales rifen la pelota.

¿Contento con Lionel Scaloni?

Es un buen entrenador y tiene un gran cuerpo técnico. Su éxito se base en los integrantes de su comando técnico, hay una comunión espectacular entre ellos. Pocas veces vi un grupo de trabajo tan unido.

¿Francia asusta?

Tienen buen equipo, juegan directo no necesita de gran elaboración ni de grandes posesiones. Ellos apuntan a los extremos y estos te rompen. Los dos mejores extremos del Mundo los tienen ellos y Brasil, no hay más.

¿Mbappe está para tomar el cetro de Messi?

Es muy bueno, no sé si será el nuevo rey, pero el día que se retiren Messi, Cristiano y Neymar sin dudas estará entre los mejores.

¿Cómo piensas celebrar si Argentina gana el Mundial?

Como en Lima no hay monumento a la bandera como tenemos en Rosario, iré a festejar solito y me comeré una carne y me tomaré un vinito. obviamente de lo que veo un equipo solido y puede llegar a la final. (José Reynoso Alencastre).

