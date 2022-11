Por Juan Palacios Casas, desde Qatar.

El invierno en Lima suele bajar a unos 14° o hasta 12°. Aquí en Doha, también estamos en invierno, pero con una temperatura que bordea los 28 grados. De día se siente calor. Por la noche, el viento del desierto obliga a ponerse un cortaviento. Pero no hay un frío gélido como en Europa o en nuestra serranía. No me imagino como pueden vivir aquí durante el verano. Nuestra jornada en el Mundial se inicia desde muy temprano. Los rayos del sol alumbran desde las 6 de la mañana y oscurece entre las 5:30 de la tarde. Hay mucho movimiento por la presencia de periodistas y extranjeros que cubren Qatar 2022. A veces, los qataríes nos miran sorprendidos por como reímos, caminamos apurados, corremos, cantamos…

Estoy alojado en un hotel dentro del barrio de Al-Gharrafa y tengo que ir hasta el Khalifa Stadium. Estamos cerca. Es como ir desde Surquillo a Lince y pagamos 30 cataríes, unos 30 soles más o menos. Cuando llegué, pude ver a cientos de hinchas japoneses, alemanes, mexicanos y brasileños. Estuve presente en el histórico triunfo de Japón sobre la todopoderosa y tetracampeona Alemania. Literalmente, los japoneses estuvieron ‘chinos de risa’. Ellos son muy disciplinados y muestra de ellos es cuando dejaron limpio toda la zona que ocuparon en el estadio.

El estadio Khalifa pertenece a la zona de Aspire, donde está la torre del mismo nombre con una construcción majestuosa e imponente. El ambiente de Copa del Mundo lo hacen generalmente los turistas. La organización de cada partido regala banderas de los equipos protagonistas del encuentro y las entrega dependiendo del gusto del aficionado. En este escenario, como en todas las sedes, hay una ‘zona fan’ para celebrar el ‘After Game’ con Dj incluido y música en vivo. Allí, obviamente, los nipones festejaron la victoria junto a hinchas de distintas nacionalidades. Nadie entendía lo que hablaban, pero el fútbol y la alegría parecen tener un idioma universal.

Los alemanes, dolidos por la derrota ni se asomaron, casi todo el Khalifa estadio a excepción de los germanos estaba de lado de los ‘Samurai Blue’, así como se le denomina a este seleccionado del país asiático que sedujo por su coraje al mundo futbolero. Yo le llamo ‘Los Supercampeones’, un anime que me acompaño cuando era pequeño y disfruté al ver a Oliver Atom y Benji, mis favoritos. Ahora disfruté viendo en la cancha a Takefusa Kubo, Takuma Asano y Daichi Kamada, entre otros. Y es el fútbol es fantasía y a veces, eso se vuelve realidad.

TE PUEDE INTERESAR

Óscar Arizaga: La historia de cómo se convirtió en ‘chochera’ del DT Tim y fue al mundial España 82

El codazo de Tassotti a Luis Enrique y el peruano que le “tiró dedo” a la FIFA

Leao Butrón defiende a Juan Reynoso por esta reacción de hinchas de Alianza Lima

Tite confía en la pronta recuperación de Neymar: “Estoy seguro que seguirá jugando el Mundial”