Para el Mundial de España 82 armar la lista de convocados fue un dolor de cabeza para Tim. El brasileño tenía muchos jugadores para elegir, pero finalmente se decantó por los que él creía que podían serle de utilidad. Entre los convocados por el ‘viejo’ figuró Eduardo Malásquez que brillaba en Deportivo Municipal y era uno de los que le daba un nuevo aire a la blanquirroja. Al ‘Flaco’ le sobraba calle y alegría, por eso se ganó rápido a sus compañeros, aunque un día chocó con un peso pesado y le fue mal.

Luego de un entrenamiento, previo al debut ante Camerún, la selección debía regresar a la concentración y uno a uno los jugadores fueron subiendo al bus. Como casi siempre el último en subir era José Velásquez, cuando el bus se demoraba en partir, la mayoría pensaba que el ‘Patrón’ era el culpable del retardo. Sin embargo, ese día José se adelantó a todos y como fue el primero en abordar el transporte se fue al fondo para descansar.

El 'Flaco' Malásquez jugó en el Independiente de Medellín con Jorge 'Mango' Olaechea y Franco Navarro.

Cueto pone las pilas a Malásquez

En esos tiempos los más experimentados tenían su sitio y los nuevos se acomodaban en los asientos vacíos. Era una norma que nadie se saltaba,pero Malásquez se avivó y al ver que nadie estaba sentado a lado de César Cueto se sentó al lado del ‘Loro’ y le empezó a conversar. El bus no arrancaba y todos a excepción de Cueto, que había visto al ‘Patrón’ subir , creían que faltaba Velásquez y los reclamos de sus compañeros contra José no se hicieron esperar.

El zurdo, que tiene fama de serio y tranquilo pero en la interna siempre destacó por su chispa, decidió jugarle una broma a su compañero de asiento. El poeta ‘picó' al hábil volante y le dijo: “Siempre es lo mismo, José es un demorón, por su culpa estamos tardando. El problema es que nadie le dice y por eso hace lo que quiere” soltó el poeta de la Zurda.

El ‘Flaco’ critica al ‘Patrón’

El ‘flaco’ cogió moral, se paró de su asiento y se despachó contra el volante sorprendiendo a todos. “Está bien h…..Velásquez, qué se ha creído, ya me tiene cansado con sus poses, hay que ponerlo en su sitio”. De un momento a otro el ‘Patrón’ se levantó y fue donde el joven volante que se puso blanco de tener al frente a uno de los pesos pesados del equipo. " ¿Qué decías malcriado?” preguntó el caudillo de Alianza y la Selección. Malasquez no supo que responder y antes de que articulara una palabra, recibió un cachetadón que casi lo tumba.

El flaco no dijo nada, asumía que había faltado el respeto a un referente mientras a su lado Cueto se mataba de risa. “Flaco, primero hay que respetar a los mayores y luego estar atento a todo, no decías que eras vivo, palomilla y tenía calle” le soltó el poeta de la zurda. A Malásquez no le quedó otra que agachar la cabeza y buscar un sitio vacío en el bus y no volver a meterse con los pesos pesados de esa selección.

