Un periodista deportivo, tiene muchos éxitos en su carrera, pero cubrir un Mundial de fútbol, es ponerle la cerecita al pastel en su trayectoria profesional. Juan Palacios es un peruano radicado en Francia, conoce el medio europeo y ha recorrido el mundo contando historias que se dan en el balompié y otros deportes de élite. Hoy, que cubre el Mundial Qatar 2022, hace un repaso de sus vivencias en estos magnos eventos y revela historias sorprendentes. Una más interesante que la otra.

Juan, ¿Cuántos Mundiales llevas en tu carrera profesional?

Es el quinto. Empecé en Francia 1998, luego Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

¿Siempre gana el que mejor juega?

En mi primer torneo, creo que Brasil y Croacia eran los que mejor fútbol mostraron, aunque el campeón fue Francia. En el 2006 por actitud Italia, en Brasil 2014 Alemania de lejos, porque los locales presentaron la peor selección que he visto. El 2018 Francia fue sin duda un justificado campeón.

¿La mejor hinchada?

Los brasileños tienen la mejor hinchada y apoyo de seguidores de todo el mundo. Los africanos siempre hacen la fiesta.

¿No hay barras bravas?

Los japoneses tienen su grupo llamado ‘Ultras’, que se ubican en las populares y no son agresivos. No dejar de mencionar a los argentinos y decir que el 2018, lo hecho por los peruanos, fue alucinante.

¿En qué país se come como en Perú?

La nuestra es incomparable. Pero puedo decirte que la gastronomía francesa también es muy buena, con ellos se puede comparar.

¿Tu segundo idioma?

Podría decirse que el francés, porque es mi segunda patria y vivo allí, también hablo portugués, pero mi acento latino hace que todos se den cuenta que no soy del país.

¿Dónde están los taxis más caros?

En París, porque no dominaba el idioma y pagué derecho de piso. Me daban varias vueltas, yo que no conocía ni sabía expresarme y terminé pagando altas sumas de dinero.

¿Y el lugar dónde subes a uno sin problemas?

En Rusia está todo muy controlado, pero había gente de Kurdistán, Kazajistán, que se creen palomillas y te quieren sorprender con el precio.

¿Cómo reaccionaste?

Soy de Surquillo, tengo barrio y sé darme cuenta. Me quisieron subir el precio y lo hice parar, le avisé que iba a bajar a sacar dinero y llamé a un policía.

¿Con qué jugador tienes buena relación?

He charlado mucho con futbolistas latinos que llegan a jugar a Europa y te puedo asegurar que me llevo mejor con ellos y no de la misma forma con los peruanos.

¿Dónde está la cerveza más deliciosa?

En Alemania las disfruté bastante, muy ricas. Acá en Qatar es de cero grados de alcohol y no me parece agradable.

¿En otros mundiales la gente se pasa de trago?

En el Mundial de Alemania en el partido México con Irán, me encontré con el mexicano Luis ‘Matador’ Hernández, que estaba pasado de copas.

Ya eres un experto en el tema

Trato de consumir para quedarme con los vasos que llevan impresos el logo del Mundial.

¿Los ‘monstruos’ que has entrevistado?

David Ospina, Radamel Falcao, excelentes personas, pero puedo decir que con Edison Cavani es con quien tengo una muy buena relación y admiro su humildad.

¿Te ha dado exclusivas?

Me ayudó mucho. Después de la ‘Copa América’ de Chile, en el 2015, que Gonzalo Jara le tocó la ‘cola’ y provocó la expulsión del uruguayo, el diario chileno La Tercera me asignó entrevistarlo y fue portada.

¿Una gran anécdota?

Se jugaba la semifinal de Francia 98, partido Brasil y Holanda y fui al baño. Iba con el periodista Jorge Esteves y cuando ingreso al urinario, un ‘pata’ a mi lado, hacía lo mismo, pero estaba rodeado de gente de seguridad.

¿Quién era?

Eso le dije a mi colega: ‘Este h… debe ser importante’ y cuando sale, me di cuenta qué era el Príncipe Albert de Mónaco, ja, ja.

¿Cómo vas con el idioma árabe?

Ellos son muy religiosos y cada vez que te expresan algo, siempre hay que responder: iin sha allah, que significa: si Dios lo quiere.

¿Los fanáticos más ‘huascas’?

Los mexicanos, ganan y las cervezas vuelan y siempre utilizan la palabra: ‘Cabrón’

¿Una más?

Los escoceses, cuando ganan festejan y se levantan la falda y descubres que no llevan ropa interior.

¿Has encontrado un plato parecido al arroz chaufa?

Creo que puede ser el arroz cantonés, pero habría que agregarle pollo o carne.

¿Los seguidores que más invierten?

Los japoneses, he visto ofrecer 5 mil dólares en una entrada para ver a su selección.

¿A quién lo anhelas como campeón del mundo?

Espero que sea Francia y si no son ellos, alguien de Sudamérica.

Un gran abrazo

Gracias por esta entrevista y te lo digo en varios idiomas: ‘Merci beaucoup’ en Francés, Grazie mille en italiano, köszönjük en húngaro, Muito obrigado en portugués, shukran jazilan en árabe, Hvala vam puno en croata, arigatōgozaimashita en japonés, gamsahabnida en coreano, spasibo en ruso y Fēicháng gǎnxiè en chino.

