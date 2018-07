Inglaterra vs Suecia EN VIVO Día, hora y canal por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

Inglaterra vs Suecia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'cafeteros' se enfrentarán a los suecos en el Samara Arena por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Inglaterra se clasificó a cuartos de final de una manera dramatica tras vencer por penales a Colombia . Los dirigidos Gareth Southgate tenían los noventa minutos controlados pero tras una jugada de pelota parada terminaron empatando el partido. En los penales, se notó la preparación y obtuvieron el pase a la siguiente fase. Deberán mejorar y mucho para enfrentar a Suecia.



Gol 1 de Inglaterra a Colombia. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Inglaterra vs Suecia se enfrentarán por los cuartos de final de Rusia 2018 el sábado 7 de julio a las 09:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Suecia , por su parte, se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 tras vencer a Suiza por la mínima diferencia en un partido complejo desde el inicio. Los dirigidos por Janne Andersson lograron dejar afuera a Italia en las eliminatorias, Alemania en fase de grupos de Rusia 2018 y a Suiza en octavos de final. Sin duda, esta es la oportunidad para superar lo hecho en su mundial en 1958, donde salió campeón Brasil.

Video. Gol y Resumen del Suiza 0-1 Suecia (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

¿Dónde se jugará Inglaterra vs Suecia? El Estadio Samara Arena es el escenario escogido para uno de los partidos de cuartos de Final de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Inglaterra vs Suecia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Inglaterra vs Suecia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.