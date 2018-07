Inglaterra vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

Inglaterra vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO. Los ingleses se miden con los suecos este SÁBADO en el Estadio Samara Arena a las 9:00 a.m. (hora peruana) por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido para todo el país por la señal de Latina y Directv Sports . (TV Europa: BeinSports).



La selección de Inglaterra se propuso realizar un cambio generacional en su plantel e ir de a poco. Luego del fracaso en la Eurocopa 2016, Gareth Southgate tomó las riendas del equipo y vienen logrando resultado positivos en su primer torneo de consolidación.



Inglaterra vs Suecia se enfrentan en un duelo clave y decisivo para su continuidad en el certamen. Con Harry Kane como líder, los ingleses vencieron con lo justo a Colombia en la tanda de penales. Los europeos se dejaron empatar y no mostraron un buen juego durante el tiempo suplementario. Incluso, los 'cafeteros' estuvieron cerca de dar vuelta el partido. Ahora, serán noventa minutos que definirán la historia y donde los errores se pagan caro.

Colombia (3)1-1(4) Inglaterra: Goles y resumen (Autor: FIFA | Video: DirecTV)

Inglaterra vs Suecia : HORARIOS DEL MUNDO



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



Suecia, por su lado, logró acceder a la siguiente ronda tras vencer por la mínima diferencia a Suiza en un partido discreto. El entrenador Janne Andersson sabe que la victoria permitirá a los suecos alcanzar su quinta semifinal en un Mundial. Sería 24 años después de la última en el certamen de Estados Unidos de 1994.



La selección de Suecia se perderá a Mikael Lustig ante Inglaterra por acumulación de tarjetas amarillas. El defensor recibió esta sanción disciplinaria en los duelos ante Suiza y México. Mientras que, Sebastián Larsson estará listo para volver al once titular tras cumplir una fecha de suspensión.

Video. Gol y Resumen del Suiza 0-1 Suecia (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Inglaterra vs Suecia se han enfrentado en dos oportunidades en la historia de los Mundiales. Ambas selecciones registran empates en sus partidos disputados en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.



Probables alineaciones:

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist,Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Dele, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane.