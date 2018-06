Jefferson Farfán sobre su accidente: "No me acuerdo ni miércoles de lo que pasó" | VIDEO

El futbolista Jefferson Farfán rompió su silencio tras el fuerte accidente que sufrió en la cabeza y que le impidió disputar el último encuentro de Perú en el mundial Rusia 2018.

Jefferson Farfán llegó a Perú junto a la selección peruana y apenas pudo se deleitó con un delicioso pollo a la brasa . Al día siguiente, la Foquita dio algunas declaraciones en las que contó detalles del fuerte golpe que sufrió.

Farfán señaló que no recuerda nada del accidente que sufrió durante los entrenamientos y que los médicos diagnosticaron como traumatismo encéfalo craneano.

"(No me acuerdo) Ni miércoles, no me acuerdo de nada. Fue más grave de lo que se pensaba pero, gracias a Dios, ya es el pasado", señaló Jefferson Farfán a Canal N.

Por otro lado, Jefferson Farfán agradeció el gesto de su hermano Paolo Guerrero, de mostrar su camiseta en el último partido de Perú ante Australia.

"Me sentí muy contento. Ustedes saben de la hermandad que tenemos los dos. Fue muy duro para mí no poder participar y acompañar a mis compañeros en el último partido. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol" , agregó Farfán.

Al preguntarle sobre Ricardo Gareca y su continuidad en la selección peruana, Jefferson Farfán indicó que "Espera que se quede".