OTRO MUNDO. A la fecha, los ojos están puestos en el mundial de Qatar 2022 por los primeros partidos de la Copa del Mundo, aunque algunos hechos anecdóticos que les ocurrieron a los visitantes del país árabe han captado la atención en todo el planeta, entre ellos lo que le sucedió a una periodista argentina en temas de seguridad.

La reportera gaucha Dominique Metzger denunció que fue víctima de robo mientras realizaba una transmisión en vivo en Qatar. Según contó a través de sus redes sociales, un desconocido le sustrajo la billetera, aunque lo que más le asombró fue la reacción de las autoridades del país anfitrión.

“Aseguran que acá está todo vigilado y que van a encontrar mi billetera, donde tenía mis documentos, plata y tarjetas”, dijo la conductora de TN en sus historias de Instagram. Asimismo, destacó que los policías varones no atendieron su denuncia, sino que lo hicieron las agentes femeninas.

“Ahí los policías hombres no te registran, no te atienden ni te ven. Te mandan a otra oficina con todas mujeres. En un momento, cuando te van haciendo la declaración, me preguntan: ‘qué querés que haga la justicia cuando lo encuentren?’” , narró asombrada.

Según comento, las policías le consultaron sobre la pena que quería que le impongan al ladrón cuando lo ubiquen, incluso ofreciéndole la posibilidad de encerrarlo por cinco años o deportarlo. “Me dijeron ‘nosotros lo vamos a encontrar, que quéres que haga la justicia’, me insistían con eso, me dijeron qu tenían cámaras por todos lados de altísima seguridad y que lo iban a ubicar con la detección de rostro”, indicó.

Tras el robo de su billetera en plena cobertura del Mundial Qatar 2022, la periodista Dominique Metzger contó que la Policía le aseguró que iba a recuperar sus documentos y le preguntó qué pena prefería para el ladrón.

