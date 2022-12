Los octavos de final tuvieron uno de los partidos más dispares ya que Brasil pasó por encima a Corea del Sur con un categórico 4-1 donde el atacante Richarlison volvió a ser figura. El atacante del Tottenham marcó el tercer tanto, un golazo a puro toque, y puso a bailar al mismísimo seleccionador Tite. Luego, tras el duelo, conversó con el ‘Fenómeno’ Ronaldo, su ídolo de niño y hasta le enseñó una peculiar danza. Sin embargo, nada fue sencillo para el ahora jugador de 25 años.

Richarlison acumula tres goles en esta Copa del Mundo, una de ellas la ‘tijera’ contra Serbia, y hasta su cotización se ha ‘disparado’. El delantero, que viene jugando de ‘9′ en esta Copa del Mundo tiene una historia llena de esfuerzo, lucha y valentía . Porque para llegar a dónde está, debió pasar más de obstáculo.

De niño, los padres de Richarlison trabajaban todo el día, pero el dinero lo alcanzaba, por lo que el pequeño debió salir a la calle a vender golosinas, helados o café. Además, caminaba por los campos ofreciéndose como peón y cargaba bolsas de verduras y frutas que triplicaban su peso. Así de cansado volvía a su casa.

Desde niño, el delantero de Brasil pasó penurias junto a su familia

Un hogar ubicado en la peligrosa ciudad de Nova Venecia, municipio del estado de Espirito Santo. Allí, pululaban la droga, la violencia y Richarlison vio a sus amigos entrar a ese mundo y nunca más salir. Algunos se volvieron adictos, otros terminaron presos y hubo quienes murieron. Justamente el mismo protagonista casi pierde la vida una vez.

“Volví de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que yo estaba vendiendo drogas en su área. Ahí, me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa y que no vendía ni consumía drogas. Me dejó ir y yo casi no podía caminar”, relató el atacante al Diario AS.

Varios de los amigos del delantero terminaron presos o asesinados

Pero si ya la vida era una pelea diaria, el poder entrar a jugar fútbol fue otra odisea. Tolos los clubes lo rechazaban, estaba por olvidarse de aquella pasión pero decidió intentarlo una vez más. A los 13 años logró recolectar para el pasaje de ida e irse a probar al América MG. “Si no pasaba, no tenía dinero para volver a Espíritu Santo, a 600 kilómetros de ahí. Di la vida aquella mañana y aprobé”, relató Richarlison.

Richarlison casi se pierde el Mundial tras lesionarse en el Tottenham(Foto: ESPN)

En el 2015, el delantero se estrenó en segunda división con el América MG y un año después fichó por el histórico Fluminense. El ascenso no se detenía y luego pasó a la Premier League donde se puso la camiseta del Watford. Pese a solo marcar cuatro tantos, Everton pagó por él 40 millones de euros en 2018 .

En el club de la ciudad de Liverpool, Richarlison la ‘rompió' marcando 53 goles en cuatro temporadas. Esa fue la razón por la que Tottenham puso sobre la mesa 58 millones de euros para llevárselo y hacerle un contrato hasta 2027. Con la selección brasileña, el delantero acumula 20 tantos en 41 presentaciones.

Este es Richarlison. El chico que pudo terminar en el lado oscuro, pero que hoy tiene luz y baile.

