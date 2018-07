Neymar: Medios de México y Argentina se 'burlaron' de la eliminación de Brasil con polémicas portadas

No lo soltaron. Medios de México y Argentina se 'burlaron' de Neymar y Brasil tras quedar eliminado del Mundial Rusia 2018 a manos de Bélgica, equipo que se impuso 2-1 en cuartos del final. ¡Qué fuerte!



" Neymar se va a casa.. viaje con cuidado", puso el diario "Récord" de México en su portada de este sábado. " Neymar sí dejó huella en Rusia: por su fragilidad, evidenciada con el teatro que mostró", agregó en la bajada.



Sin duda, en México se la tienen jurada a Neymar, quien tuvo duras declaraciones contra el 'Tri' luego de sacarlo del Mundial en octavos de final.

Diario "Récord" de México

Argentina, por su parte, no se quedó atrás. El diario "Olé" también aprovechó del duro momento de Brasil con Neymar a la cabeza. "No hay mal que bien no belga", se lee en su portada.



"Ellos tampoco. Los que se rieron cuando se despidió Argentina perdieron 2-1 con Bélgica y chau Mundial", añadió el citado medio.