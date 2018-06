Neymar: Pelé mandó contundente mensaje a la estrella de la selección de Brasil a pocos días de Rusia 2018

Pelé , el astro del fútbol brasilero y de todo el mundo, fue muy crítico con la estrella de la selección de su país, Neymar, y con el entrenador Tite, a pocos días del inicio de Rusia 2018 .



"Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy, él está más maduro y tiene más experiencia pero, por si mismo, no va a dar para ganar el Mundial. El solo no va a ganar el Mundial. Va a tirunfar quien tenga el mejor equipo", dijo Pelé a medios internacionales.



Pelé cree que el mundial de Rusia 2018 depende del conjunto de jugadores y no solamente de Neymar. Esto surge a raíz del estado físico del delantero del PSG tras sufrir una lesión en su pie izquierdo.



Por otro lado, Pelé le mandó un mensaje directo al entrenador de la selección de Brasil. Pues, el ex jugador del Santos, le recordó que todavía falta mucho por hacer para convertirse en ganador.



"Es posible encontrar al menos a un brasileño entre los mejores equipos del mundo. Neymar, en el PSG, Marcelo, en el Real Madrid, Coutinho, en el Barcelona, Roberto Firmino, en el Liverpool, pero para Tite hacerlos funcionar como un equipo, como una sola unidad, va a ser difícil", sentenció.