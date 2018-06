Nolberto Solano sorprendió a periodistas de Fox Sports Argentina con esta respuesta sobre Francia [VIDEO]

Nolberto Solano es voz autorizada para hablar de la selección de Francia, ya que lo enfrentó con Perú en el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Por ello, los de Fox Sports se comunicaron con el asistente de Ricardo Gareca para analizar al próximo rival de Argentina en octavos de final.



"Conoces la idiosincrasia del fútbol argentino. Nosotros decimos que Francia es un buen equipo, pero no está tan fuerte de espíritu. ¿Es un invento argentino o también lo ves así?", le consultó Federico Bulos de Fox Sports a Nolberto Solano .



"No creo que no sea fuerte de espíritu con jugadores que cobran mas de 10 millones de dólares o euros al año. Son jugadores acostumbrados jugar Champions y a definiciones de campeonatos en ligas importantes", respondió 'Ñol' 'congelando' a todo el panel de Fox Sports .



"Hay que respetar a las selecciones. Son más mitos. De carácter no son demostrativos, pero al final en el campo uno de queda impresionado", añadió Nolberto Solano .

Video: Nolberto Solano en Fox Sports.

"Francia es un equipo de jugadores muy atléticos, muy rápidos. Francia es un equipo que si encuentra espacios te liquida porque tiene mucha técnica. La transición de defensa a ataque lo hace muy rápido. Hay que tener mucho cuidado con esos espacios que puedan tener", señaló Nolberto Solano .



Francia y Argentina se verán las caras este sábado en el Kazán Arena por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 desde las 9:00 a.m. de Perú (11:00 a.m. de Argentina).