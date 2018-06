Panamá vs Túnez EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo G del Mundial de Rusia 2018

Panamá vs Túnez EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'canaleros' se medirán ante los tunecinos en el Mordovia Arena por el último partido del Grupo G del Mundial Rusia 2018 .



La selección de Panamá quedó eliminada tras caer ante Inglaterra con una goleada en un partido que se le planteó complejo desde el inicio. Los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez participaron de su primer Mundial en la historia y les tocó enfrentar un grupo difícil.



Con sus figuras como Ramón Torres y el arquero Jaime Pinedo , Panamá no pudo contra Bélgica e Inglaterra en sus primeros partidos y llega eliminado para enfrentar a Túnez. Una situación compleja que no se pudo revertir.

Túnez , por su parte, también quedó eliminado tras caer goleado con Bélgica por 5-2. Los únicos goles de descuento que pudieron marcar los dirigidos por Nabil Maâloul fueron a través de Dylan Bronn y Wahbi Khazri. Los africanos no mostraron un buen nivel durante los dos partidos del Mundial porque también cayeron ante Inglaterra en su debut por 2-1.​

Panamá vs Túnez se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el jueves 28 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

¿Dónde se jugará Panamá vs Túnez? El Estadio del Mordovia Arena de Saransk con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el tercer partido del grupo G del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Panamá vs Túnez? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Panamá vs Túnez vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.