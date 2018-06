Paolo Guerrero casi marca un golazo de 'taquito' en el Perú vs Dinamarca por el Grupo C de Rusia 2018

En el Perú vs Dinamarca, Paolo Guerrero pudo anotar un golazo de 'taquito' ante el arco de Schmeichel. Lamentablemente, el balón salió rozando el arco.



En el minuto 78', Paolo Guerrero -quien sustituyó a Edison Flores- se encontró de espaldas al arco de Schmeichel, siendo marcado duramente por un defensa rival. Al 'Depredador' no le quedó otra que crearse una jugada.



Es así que Paolo Guerrero metió un 'taquito' cuando Schmeichel ya estaba vencido, pero el balón tan solo rozó el arco ahogando el gol del delantero peruano.



Casi gol de Paolo Guerrero. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV)

