Perú vs Australia: VIDEO, GOLES, RESUMEN, MEJORES JUGADAS y FOTOS por Mundial Rusia 2018

Perú vs Australia , será el último partido de la 'bicolor' en el Mundial Rusia 2018 por el grupo C. Esto se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Sochi. Peruanos se quieren despedir con una victoria ante su hinchada.



En esta nota podrás revisar todos los videos, goles, resumen, mejores jugadas y fotos del Perú vs Australia que se llevará a cabo hoy desde las 9:00 a.m. (hora de Perú).



Perú , sin chance de clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018, buscará un triunfo ante Australia luego de dos derrotas en el Grupo C (ante Dinamarca y Francia), en los que no pudo vencer las redes del rival.



De hecho, Perú es la única selección del Mundial Rusia 201 8 que todavía no ha marcado goles, por lo que saldrá necesitado de lograrlo para que todos podamos gritarlo luego de 36 años.



Sin Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez, Perú de Ricardo Gareca saldrá con su mejor once en el que resaltan el regreso de Renato Tapia y la inclusión de Anderson Santamaría.