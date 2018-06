Perú vs Australia EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Perú vs Australia EN VIVO HORA Y CANAL TV. La bicolor se medirá ante los 'canguros' en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Rusia 2018.



La selección peruana sin nada que hacer en el Mundial se jugará el honor ante Australia. Por ello, los dirigidos por Ricardo Gareca saldrán al terreno de juego para lograr el objetivo. Con Paolo Guerrero como abanderado, la 'blanquirroja' busca vencer a los australianos.



"Aquí están las mejores selecciones del mundo y nosotros somos una de ellas. No debemos minimizarnos, debemos jugar de igual a igual al que sea", dijo en las últimas horas el delantero Raúl Ruidíaz .

Sin duda, un partido que será clave para Australia en el final de la fase de grupos. Por el otro lado, aparecerán Dinamarca vs Francia que deberán sacar un resultado positivo para seguir con oportunidades en el Mundial de Rusia 2018.



Australia , por su parte, tiene la necesidad de sacar los tres puntos para cerrar decorosamente el Grupo C. Los dirigidos por Bert van Marwijk saben de la importancia del encuentro y tratarán de arrebatarle puntos a nuestra bicolor con la legendaria figura de Tim Cahill , que actualmente milita en el Melbourne City .



Perú vs Australia se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el martes 26 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Selección peruana agradece apoyo de los hinchas a horas de su debut en Rusia 2018

¿Dónde se jugará Perú vs Australia ? El Estadio Olímpico Fisht de Sochi es el escenario escogido para el tercer partido del grupo A del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Perú vs Australia ? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Perú vs Australia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.