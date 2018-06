Perú vs. Francia: Bandera de la Bicolor se luce en exteriores del estadio Ekaterimburgo Arena ¡Qué orgullo! El coloso deportivo de Ekaterimburgo Arena no dudó en unirse a la fiesta por la previa del partido de Perú vs. Francia , y proyectó en los exteriores la bandera peruana, generando gran orgullo de los hinchas

