Perú vs Francia: La curiosa carta de un restaurante en ruso y castellano en Ekaterimburgo | FOTOS

A Ekaterimburgo llegarán miles de hinchas de la bicolor para apoyar a la 'Blanquirroja' en el Perú vs Francia por el Mundial Rusia 2018, por lo que algunos restaurantes idearon atractivos menús en castellano.



José 'Huachano' Lara, corresponsal de Trome.pe en Rusia 2018, se percató que las cartas de los restaurantes estaban tanto en ruso como en español para que el hincha peruano que asista a Ekaterimburgo no tenga problemas para comunicarse cuando desee desayunar, almorzar o comer.



Pero no solo los seguidores peruanos estarán en Ekaterimburgo, pues el próximo 27 de junio México se enfrenta a Suecia por el Mundial Rusia 2018 y ya lo hicieron anteriormente Uruguay vs Egipto, así que los dueños de algunos restaurantes idearon estas cartas para no exista barreras con los hinchas latinoamericanos.



Perú vs Francia se enfrentarán el próximo jueves 21 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Ekaterimburgo Arena por el Mundial Rusia 2018.

