Perú vs Francia: Así es el estadio de Ekaterimburgo donde jugará la 'Blanquirroja' por Rusia 2018 | FOTOS

En el Perú vs Francia , el estadio de Ekaterimburgo será el escenario del crucial duelo contra los galos y así luce el recinto deportivo previo al encuentro por Rusia 2018.



El aforo oficial del estadio de Ekaterimburgo es de 35 mil aficionados. Además de Perú vs Francia este 21 de junio, también se enfrentarán Japón vs Senegal (24 de junio) y México vs Suecia (27 de junio). Allí también fue el Uruguay vs Egipto con victoria 'charrúa' por la mínima diferencia.



Si bien la selección peruana se enfrentará a Francia por el Mundial Rusia 2018, el estadio de Ekaterimburgo (o el Ekaterimburgo Arena) tiene historia, pues fue construido en 1953 e inaugurado en 1957.



En sus primeros años fue sede de los Campeonatos Mundiales de Patinaje de Velocidad de 1959, así como los campeonato de la Unión Soviética de 1958, 1962, 1964 y 1966 en ese deporte. Y ahora Perú vs Francia jugarán el segundo partido por Rusia 2018.



