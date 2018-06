Perú vs Francia: Hugo Lloris elogia a peruanos antes del crucial partido

El capitán Hugo Lloris habló en conferencia de prensa previo al Perú vs Francia por la segunda fecha del grupo C por el Mundial Rusia 2018 . El arquero de los ‘blues’ indicó que el crucial encuentro no será fácil y aseguró que la selección sudamericana mereció más contra Dinamarca, frente a quien perdió 1-0.

"Mereció más en su partido contra Dinamarca, es un equipo de calidad, difícil de ganar. Fue su primera derrota en 15 partidos, tienen solidez y jugadores que se entregan a su equipo y a su país con un extra de motivación personal", dijo previo al Perú vs Francia .

"Se siente en el colectivo, se superan todos juntos, lo que pone las cosas difíciles al adversario. Es un equipo parecido a Colombia, contra quien jugamos en el amistoso de marzo pasado (2-3 a favor de los cafeteros), con mucha agresividad e intensidad", agregó Hugo Lloris.

Por otro lado, el capitán de Francia se refirió al mensaje de apoyo que envió para que levantaran la sanción por dopaje al peruano Paolo Guerrero para que pudiera disputar el Mundial. "Jugar un Mundial es algo especial para cualquiera, lo será para Guerrero. Lo hice por solidaridad con un jugador que ha sido castigado pero que no buscó doparse, ni mejorar su rendimiento o hacer trampas", mencionó.

Francia ganó con lo justo ante Australia en el primer partido del grupo C. Con este resultado, el equipo de Didier Deschamps se coloca en el primer lugar junto a Dinamarca, que venció por la mínima diferencia a Perú el pasado 16 de junio.