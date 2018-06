Paul Pogba se llenó elogios y quedó anonadado con el juego de la selección peruana tras victoria de Francia

La selección peruana perdió 1-0 con Francia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Rusia 2018 y quedó sin chances de clasificarse a Octavos de Final. Sin duda, las declaraciones de los 'galos' generó sorpresa en todos al terminar el partido.



Paul Pogba se pronunció sobre nuestra bicolor a RPP . "Perú es un equipo muy fuerte, juegan todos juntos. Tenían 12 jugadores porque todos los aficionados estaban con Perú, sentenció.



El jugador del Manchester United , Paul Pogba, manifestó que se sintió la localía de la selección peruana en el Ekaterimburgo Arena. "Si miramos este Mundial, no siempre el mejor equipo es el que gana el partido", expresó el volante del Manchester United. "Juegan todos juntos, como una familia y eso me gustó mucho".

Perú 0-1 Francia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

El volante además destacó a varios de nuestros jugadores y lamentó nuestra pronta eliminación del Mundial de Rusia 2018 tras 36 años de ausencia.



"Sabemos que Perú tiene jugadores de clase mundial como Jefferson​ Farfán que conocemos todos. El resultado es muy triste para el Perú, pero nosotros queríamos ganar", finalizó.



La selección de Francia deberá medirse con Dinamarca para sellar su clasificación a Octavos de Final mientras que, Perú se enfrentará a Australia .