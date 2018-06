Perú vs Francia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Perú vs Francia EN VIVO EN DIRECTO . La 'Bicolor' enfrenta a los 'Galos' este jueves en el Ekaterimburgo Arena por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 10:00 a.m. por las señales de Latina, TV Perú y DIRECTV.



¿Vas a seguir el Perú vs Francia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y más. ¡No te lo pierdas!



Perú de Ricardo Gareca se jugará la vida ante Francia luego de caer ante Dinamarca en su debut en el Mundial Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia. Los 'Galos' viene de ganar 2-1 a Australia.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 5:00 p.m.

Argentina / 12:00 m.

Uruguay / 12:00 m.

Chile / 11:00 a.m.

Venezuela / 11:00 a.m.

Bolivia / 11:00 a.m.

Paraguay / 11:00 a.m

Perú / 10:00 a.m.

Colombia / 10:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)



Pese a la dura derrota ante Dinamarca por el 1-0, con penal fallado de Christian Cueva cuando el marcador iba 0-0, Perú se muestra confiado en poder sacar un resultado positivo frente a Francia en el Ekaterimburgo Arena.



El juego mostrado en la primera fecha le da la credibilidad a Perú para imponerse ante Francia de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018 .

Para el choque con Francia , el técnico Ricardo Gareca sigue teniendo una gran duda en la zona de ataque. Definirá a último minuto si juega con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero juntos, o si deja a uno de ellos a la banca.



Lo que sí parece seguro es la presencia de Pedro Aquino como pareja de Yoshimar Yotún en el mediocampo de Perú . Esto tras dura caída de Renato Tapia frente a Dinamarca por el que tuvo que descansar.

Perú vs Francia : Alineaciones probables



Perú : Gallese, Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco, Aquino, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva, Guerrero.



Francia : Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernández, Kanté, Matuidi, Pogba, Mbappé, Griezmann, Giroud.