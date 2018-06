Perú vs Suecia: Hincha peruano que vive en Estocolmo hace 24 años lloró al recordar la patria [VIDEO]

Emotivas imágenes se vieron en la previa del Perú vs Suecia en Gotemburgo, donde llegaron miles de hinchas peruanos de todo el mundo para alentar al equipo de Ricardo Gareca en su último amistoso de cara el Mundial Rusia 2018.



Jorge Solari, reportero de "América Televisión" en Suecia , entrevistó a un peruano que vive en dicho país y no pudo contener el llanto al recordar a Perú.



"Vivo en Estocolmo hace 24 años. No voy a Perú desde el 2006", dijo el peruano Juan González entre lágrimas ante el consulto de Jorge Solari.

Video: Hincha peruano llora

"Cuando hablas de Perú llega al bobo pues causa", añadió Juan González muy emocionado en la previa del Perú vs Suecia con miras al Mundial Rusia 2018.