Perú vs. Suecia EN VIVO por América Tv, Movistar Deportes, ESPN y beIN Sports último amistoso rumbo a Rusia 2018

Perú vs. Suecia EN VIVO . La selección peruana se mide ante el equipo sueco en su último amistoso que podría cerrar en broche de oro esta etapa preliminar previo al Mundial de Rusia 2018 . Los dirigidos de Ricardo Gareca ya le ganaron a Arabia Saudita 3-0 en el penúltimo amistoso con dos golazos de Paolo Guerrero, quien volvió a vestir la bicolor tras ocho meses de castigo por la FIFA.



Perú vs. Suecia representa para los peruanos el partido más importante de los amistosos, pues ante el equipo europeo pondrán a prueba el poderío del que tanto se habla en todo el mundo. Incluso podrán callar al capitán sueco que se fue de boca y dijo que Paolo Guerrero debería estar inhabilitado y no jugar el Mundial.



La selección peruana entrenó con normalidad estos días previos al amistoso con Suecia en Austria y, aunque el miércoles se encendieron las alarmas por Jefferson Farfán debido a un golpe en el tobillo , el delantero peruano se recuperó rápidamente y acompañará a Paolo Guerrero en el ataque de la blanquirroja.

Con este Perú vs. Suecia , la bicolor busca prolongar el invicto que mantiene hasta ahora: 14 partidos sin conocer la derrota y así arruinarle la fiesta de despedida a la selección sueca en el Nya Ullevi Stadium de Göteborg.



El Perú vs. Suecia se jugará a las 12:15pm. de este sábado 9 de junio y desde muy temprano en Trome.pe tendremos todos los detalles, transmisiones en vivo, videos, previa y toda la locura de los hinchas peruanos que siguen minuto a minuto todo el camino que la selección peruana recorre previo al Mundial Rusia 2018.



QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL PERÚ VS. SUECIA



En el Perú, América Tv y Movistar Deportes transmitirán vía TV todos los detalles del Perú vs. Suecia desde las 8:30am. ESPN hará lo mismo para los principales países de Latinoamérica, mientras que beIN Sports llevará la señal de este amistoso a los países de Europa, Asia y Oceanía.



Otros canales:



Argentina: ESPN,

Australia: beIN Sports

Austria: Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland

Bolivia: ESPN

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN

Chile: ESPN

China: CCTV-5, QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

República Dominicana: ESPN

Ecuador: ESPN

El Salvador: ESPN

Francia: beIN Sports Max 4, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: Sky Sport News, Sky Go Deutschland

Honduras: ESPN

Japón: Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE

México: ESPN

Panamá: ESPN

Paraguay: ESPN

Portugal: RTP 1

Estados Unidos: beIN Sports Connect, beIN Sports

Uruguay: ESPN

Suecia: C More Play, C More Fotball, TV4 Sweden

Rusia: Sportbox.ru, Матч! Футбол 3, НТВ+ Спорт Онлайн

Noruega: TV2 Sport , TV2 Sumo

Nicaragua: ESPN

Hong Kong: beIN Sports 1 Hong Kong, beIN Sports Connect Hong Kong

TODA LA INFORMACIÓN EN TROME.PE



En Trome.pe encontrarás toda la información del Perú vs. Suecia . Nuestro corresponsal José 'Huachano' Lara nos traerá todas las novedades desde el entrenamiento, transmisiones en vivo y preparación de la selección peruana previo a este último amistoso.



Si no puedes seguirlo en TV, en Trome.pe tendrás todos los pormenores minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y las figuras del Perú vs. Suecia . ¡No te lo pierdas!

El DT de Suecia , Janne Ardersson, alineará con su máximo emblema, el delantero Marcus Berg, que anotó el único gol en la serie de las eliminatorias ante Italia tras el retiro del goleador Zlatan Ibrahimovic. A éste se suma el zaguero Víctor Lindelof, del Manchester United.