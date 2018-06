Polonia vs Senegal EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo H del Mundial de Rusia 2018

Polonia vs Senegal EN VIVO HORA Y CANAL TV . Los polacos se medirán ante 'Los Leones de la Teranga' este martes en el Spartak Stadium de Moscú por la primera fecha del Grupo H del Mundial Rusia 2018 . (10:00 a.m. hora peruana) (TV: Latina y DriecTV)



La selección polaca con Robert Lewandowski , goleador del Bayern Múnich, tendrán la difícil tarea de realizar un buen Mundial y dejar en alto su presente en clubes. Sin duda, este partido será importante para sumar de a tres y no complicarse la clasificación a Octavos.



Este será el partido final del cierre de la fase de grupos y tratará de consolidar lo hecho en sus partidos de preparación. Los polacos le ganaron a Lituania y empataron con Chile.



Senegal , por su parte, participará de su segunda Copa del Mundo después de Corea - Japón 2002 donde llegó hasta los Cuartos de Final. Los dirigidos de Aliou Cissé apelarán a su experiencia y estilo de juego para llegar a repetir lo hecho en su anterior Mundial.



Polonia vs Senegal se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el martes 19 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)

¿Dónde se jugará Polonia vs Senegal? El Spartak Stadium de Moscú será el escenario escogido para el segundo partido del grupo H del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Polonia vs Senegal? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Polonia vs Senegal vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.