Marruecos jugará este miércoles su primera semifinal en una justa mundialista, y no solo será la primera vez para los “Leones del Atlas”, sino para todo su continente. África por primera vez en su historia tiene a un representante semifinalista. No obstante, esta vorágine y éxito del fútbol marroquí no es producto exclusivo de la impredicibilidad del fútbol. Conoce algunas razones que han permitido que el balompié de este seleccionado llegue a estas instancias.

El elenco liderado por Yassine Bounou, Nordin Amrabat, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri, y comandado técnicamente por el DT Walid Regragui, ha sido la gran sorpresa en este Mundial. Luego de quedarse con el primer lugar del Grupo F, en donde compartían zona con Croacia, Bélgica y Canadá , los africanos no dejaron de soñar y aún no han despertado.

En octavos de final despacharon a la favorita España por penales y hace poco acaban de hacer lo propio con la Portugal de Cristiano Ronaldo, a quien vencieron 1-0 en tiempo reglamentario. ¿De dónde se cimientan las bases de este éxito marroquí? En las siguientes líneas intentaremos explicarlo.

LAS RAZONES DE MARRUECOS PARA HABER LLEGADO HASTA SEMIFINALES DE QATAR 2022

Existe más de una razón para el buen momento que viven los marroquíes, pero consideramos que hay tres pilares fundamentales.

La generación dorada: los líderes futbolísticos de este plantel destacan en las ligas más importantes de Europa. Yassine Bounou es arquero del Sevilla (España), Nordin Amrabat es volante de la Fiorentina (Italia), Achraf Hakimi es lateral del PSG (Francia), Hakim Ziyech es volante del Chelsea (Inglaterra) y Youssef En-Nesyri es delantero del Sevilla (España).

Planteamiento técnico: el estratega Walid Regragui es un ténico nacido en Francia de descendientes marroquíes que tras su carrera como jugador se puso a dirigir y es considerado el José Mourinho africano. Por sus planteamientos tácticas que logran anular a los rivales más pintados y por su muy buen manejo de grupo. Asumió el cargo de seleccionador de Marruecos a tres meses de Qatar 2022.

El entrenador en jefe Walid Regragui de Marruecos es homenajeado por su equipo después de ganar el partido de fútbol del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Canadá y Marruecos (Foto: AFP)

Planificación: Tras décadas de mediocridad futbolística, la federación marroquí -con el respaldo del Rey Mohammed VI- decidió reformar la estructura futbolística del país. En 2009, la federación inauguró su academia nacional de fútbol, la Academia de Fútbol Mohamed VI -que ayudó a formar a jugadores internacionales como Nayef Aguerd y Youssef En-Nesryi-, e intentó descubrir talentos en la diáspora marroquí contratando a ojeadores de toda Europa para que localizaran en Europa a todos los jugadores juveniles que cumplieran los requisitos.

La federación también empezó a invertir en el fútbol femenino, desarrollando el fútbol en escuelas y clubes, y creando una estructura de liga nacional. Financiada por el mismo ente, Marruecos es actualmente el único país del mundo que cuenta con dos categorías de fútbol femenino totalmente profesionales.

La joya de la corona de la inversión futbolística marroquí es el Complejo de Fútbol Mohamed VI, a las afueras de Rabat.

¿CUÁNDO JUEGAN FRANCIAS VS. MARRUECOS POR LAS SEMIFINALES DE QATAR 2022?

El encuentro se realizará este miércoles 14 de diciembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Horario de la semifinal entre Francia vs. Marruecos, país por país

Argentina: 16 horas

Brasil: 16 horas

Chile: 16 horas

Colombia: 14 horas

Ecuador: 14 horas

México: 14 horas

Perú: 14 horas

Paraguay: 16 horas

Uruguay: 16 horas

Venezuela: 15 horas

Estados Unidos: 9 horas PT / 15 horas ET

