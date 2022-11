El director técnico de la selección española, Luis Enrique, se mostró eufórico al momento de anunciar su lista de convocados para el Mundial Qatar 2022. En conferencia de prensa, explicó como afronta las “dudas” en torno a su gestión como entrenador.

Ante dicha consulta, Luis Enrique manifestó que su equipo hace frente a las dudas convenciéndose a sí mismo que es el mejor del mundo, algo que busca transmitir a sus seleccionados.

“Con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos, ¿Encima vamos a dudar? No, soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda. Yo estoy tranquilo que luego vendrán las críticas”, señaló durante la conferencia de prensa en la que anunció a sus 26 convocados.

El entrenador español se animó a decir que, en su cabeza, él es “el mejor seleccionador en la historia del fútbol mundial” , aunque luego aclaró que eso no es verdad y que solo es parte del pensamiento positivo con el que busca motivar a su equipo.

“No tengo ninguna duda, cómo voy a tener duda, si tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar.... qué dudas hay. No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial, eso es lo que yo me creo , luego otra cosa es que sea realidad que, evidentemente, no es verdad, pero yo me lo creo, ¿Dudas? Ninguna, te lo puedo garantizar”, añadió.

Luis Enrique se llena de confianza: “Soy el mejor entrenador en la faz de la tierra”. Video: Twitter.

Así quedó la convocatoria de España para Qatar 2022

España, una de las selecciones que llega a cada Mundial como gran candidata, difundió la convocatoria para Qatar 2022. El entrenador Luis Enrique Martínez eligió a los 26 futbolistas que representarán al equipo nacional y, como en cada lista lanzada, hay grandes sorpresas entre los llamados y los ausentes.

Sobre los que asistirán a la Copa del Mundo, sin duda, la presencia de Ansu Fati causó asombró. De hecho, el seleccionador reveló en conferencia de prensa que esperó hasta el último momento para considerar en la lista al delantero de Barcelona. “Su nivel futbolístico es incuestionable”, argumentó el técnico.

Convocatoria de España para Qatar 2022. (Foto: RFEF)