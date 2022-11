Estados Unidos y Gales miden fuerzas en la fecha 1 del grupo B del Mundial de Qatar 2022 este lunes 21 de noviembre (14:00 horas de Washington DC y Nueva York; 11:00 de Los Ángeles) en el Al Rayyan Stadium. El encuentro será transmitido en casi todos los países del planeta. Entérate de los detalles para seguir la transmisión oficial del debut de la selección de La Barra y Las Estrellas a través de Fox Sports 1, Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com y FOX Sports App.

En Puerto Rico, el duelo Estados Unidos-Gales se verá en las señales de Fox Sports 1, Telemundo, Peacock y Telemundo Deportes. Si en caso te encuentras en México, tendrás más opciones a tu disposición como Sky HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa y Blim TV.

En los países de Centroamérica y el Caribe podrás ver toda la acción del partido Estados Unidos vs. Ecuador a través de TUDN y SKY Sports HD.

En Sudamérica, los canales internacionales de DirecTV Sports, TyC Sports, GOL Caracol y TiGo Sports ofrecerán la cobertura del Estados Unidos contra Gales en los países de Perú, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia.

Finalmente, España también televisará el encuentro en Gol Mundial, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1.

¿Qué canal transmite partido Estados Unidos vs. Gales?