Ricardo Gareca bromeó con traductor en conferencia en vivo: La épica escena desató carcajadas

El técnico Ricardo Gareca fue protagonista de un momento épico en plena conferencia de prensa tras el empate 0-0 entre Perú y Suecia en amistoso internacional previo a Rusia 2018 .



La conferencia de prensa port partido en Gotemburgo, Suecia, contaba con un traductor. Todo se desarrollaba con normalidad entre las respuestas, preguntas y traducciones.



No obstante, en un momento el traductor se tomó un tiempo prolongado para traducir a Ricardo Gareca , que se impacientaba mientras sonaban sus propias palabras, pero en sueco.



"(...) Después, en líneas generales, pudimos controlar a Suecia, dentro de lo que es Suecia, un rival muy importante. Pero era lógico que nos podía complicar", fue la última frase de Ricardo Gareca, luego de un largo argumento, y antes del inicio de la traducción.



Al finalizar la labor del traductor, Ricardo Gareca se sorprendió y lanzó una frase muy peculiar: "Voy a ser más breve en la respuesta. Ahora sí, soy más breve... (risas)", dijo mientras reía el 'Tigre'. Evidentemente, esta escena desató las risas de los asistentes a la reunión con los periodistas.

Pero luego la conferencia prosiguió. "Me siento satisfecho con los ofrecido pero debemos mejorar con más variantes, aún tenemos siete días", dijo Ricardo Gareca.



"El partido fue bien complicado y que no debemos perder de vista que nos enfrentamos a un buen rival, por eso me voy conforme pero tenemos que seguir mejorando", agregó el 'tigre'.



Gareca señaló que también está conforme con el desempeño de la dupla Farfán y Guerrero "con más entrenamientos van a ir adaptándose antes de llegar al Mundial".



Para afrontar el Mundial, la Federación Peruana de Fútbol programó cinco amistosos, En los cuatro anteriores al de este sábado venció a Croacia (2-0), Islandia (3-1), Escocia (2-0) y Arabia Saudita (3-0).

La selección peruana lleva 15 partidos sin conocer derrotas, su mejor registro histórico. Perú, que vuelve a un Mundial tras 36 años, desde España-1982, está sembrado en el Grupo C de Rusia-2018 junto a Francia, Australia y Dinamarca.



Suecia jugará por su parte en el Grupo F contra el campeón mundial Alemania, México y Corea del Sur.

