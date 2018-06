¿Gareca seguirá siendo DT de Perú? ¿Se homenajeará a la selección? Habla Juan Carlos Oblitas | VIDEOS y FOTOS

La selección peruana quedó eliminada de Rusia 2018 pero su participación dio mucho que hablar. Y es que el equipo que dirige Ricardo Gareca –así como la hinchada que lo respalda – caló en el corazón de los amantes del fútbol en todo el mundo.



Sin embargo, muchos empezaron a preguntarse si el ‘Tigre’ renovaría su contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF ) y seguirá siendo el entrenador para el proceso eliminatorio hacia Catar 2022.

En declaraciones a la prensa sobre este tema y otros más relacionados con la blanquirroja, Juan Carlos Oblitas , director deportivo de la FPF , dijo que Perú llegaba a Rusia 2018 con “15 partidos invicto, hacía buenos partidos, regulares y la metía”. “Éramos eficaces”, agregó.



“Desgraciadamente, sobre todo en el partido ante Dinamarca , que para mí fue el partido más importante nos faltó eso. Tuvimos muchas ocasiones de gol. Estoy seguro que entraba una pelota y el panorama cambiaba”, apuntó el también exseleccionado peruano.

¿Gareca seguirá siendo DT de Perú? ¿Se homenajeará a la selección? Habla Juan Carlos Oblitas

Sobre la continuidad de Ricardo Gareca , Juan Carlos Oblitas dijo que –en su opinión– “para cualquier argentino dirigir la selección de su país es un sueño a cumplir enorme” y seguramente el ‘Tigre’ “no está exento de eso”.



Sin embargo, el director deportivo de la FPF dijo que Ricardo Gareca “va a ser muy cauto en lo que se refiere a su futuro” y “va a esperar al finalizar su contrato”, que es al terminar el último partido de Rusia 2018 , “para tomar una decisión de lo que viene”.

“No creo que lo tome al día siguiente”, añadió Juan Carlos Oblitas . “Es mejor tomar esto con mucha cautela, Ricardo (Gareca) en todo momento a preferido ser cauto y yo también, poner paños fríos a este tema”, sentenció.



“Cuando he conversado con él, le he dicho que lo mejor que le puede pasar es que él renueve y lo vengo repitiendo desde cuando no íbamos bien. Si viviéramos en un mundo ideal, Ricardo (Gareca) hubiera renovado hasta el próximo Mundial”, indicó Juan Carlos Oblitas .

Perú 0-1 Francia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

“Él ( Ricardo Gareca ) no quiere hablar, no quiere tomar ese tema, porque sentía que los desviaban de este objetivo y también le he dicho que en ningún lado va estar mejor que en Perú ”, manifestó.



“La decisión pasa por dos partes porque hay que entrar en una negociación, pero en mayor porcentaje pasa por Ricardo (Gareca) . Son decisiones que no se pueden tomar de manera apresurada”, relató Juan Carlos Oblitas .

“Hay que dejar que Ricardo (Gareca) se tome el tiempo y espero que se quede con la selección peruana otro proceso más”, puntualizó, quien también se mostró en contra de que los dirigidos por el ‘Tigre’ reciban un homenaje a su regreso al Perú .



“No se hace ningún homenaje porque yo particularmente, voy a dar una respuesta muy personal. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a celebrar la victoria, no a festejar la derrota. Sino volveríamos al pasado y esa es una idea muy personal, no de la FPF ”, dijo.

“Estoy seguro que el cuerpo técnico comparte conmigo esto también. Tenemos que acostumbrarnos a festejar victorias", finalizó Juan Carlos Oblitas . ¿Qué opinas, sobrin@? ¿Crees que el ‘Tigre’ se quedará o buscará nuevos horizontes?

