¿Ricardo Gareca es el favorito de los hinchas argentinos para reemplazar a Jorge Sampaoli?

Mucho se ha dicho sobre la continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana . Se especula que podría ponerse el buzo de DT de Argentina en reemplazo de Jorge Sampaoli, ¿pero es 'El Tigre' el favorito de la hinchada rioplatense para llegar al banquillo albiceleste?



El conocido diario Olé publicó una encuesta online con los posibles candidatos para dirigir a Argentina. En la lista aparece Ricardo Gareca , junto a renombrados entrenadores como Diego 'El Cholo' Simeone y Marcelo Gallardo.



Aunque la encuesta se encuentra abierta, hay una cierta orientación de los argentinos por Simeone, quien actualmente dirige el Atlético de Madrid, pero también aparece Ricardo Gareca como uno de los favoritos.



'El Tigre' entre los favoritos para ponerse el buzo albiceleste. (Olé) 'El Tigre' entre los favoritos para ponerse el buzo albiceleste. (Olé)

'El Muñeco' Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, también se encuentra entre los favoritos de la lista. Incluso por encima de Ricardo Gareca , quien también goza de popularidad, por su labor con la selección peruana y anteriormente con Velez Sarfield.



Otros de los entrenadores-además de Ricardo Gareca - de esta lista son Mauricio Pochettino del Tottenham Hotspur de Inglaterra y Matias Almeyda, que actualmente se encuentra sin equipo.



Recordemos que Ricardo Gareca no solo es candidato para dirigir a Argentina, también lo quieren en Colombia-ante una posible partida de Néstor Pékerman- y en clubes europeos.



Ricardo Gareca fue directo y crudo sobre su renovación: "No hay negociaciones. Soy un técnico libre" | Selección peruana Ricardo Gareca fue directo y crudo sobre su renovación: "No hay negociaciones. Soy un técnico libre" | Selección peruana

Sobre su continuidad en la selección peruana, Ricardo Gareca dijo que actualmente "es un técnico libre" y que no ha iniciado conversaciones con la Federación Peruana de Fútbol.



"Necesito tiempo para pensar. No voy a tomar una decisión hasta que no tenga el descanso necesario", manifestó Ricardo Gareca .