Rusia 2018: Así serían las llaves de los partidos de octavos de final hasta el momento

Rusia 2018 : Se disputó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial y pese a que faltan dos jornadas, aquí te dejamos un ejemplo de como se perfilan las llaves de los octavos de final.



Tras los sopresivos resultados de la primera fecha las llaves que se esperaban en los octavos sufrirían cambios sorprendentes en relación a los rivales de los favoritos.



Los empates de Brasil con Suiza y Argentina con Islandia , el triunfo de México ante Alemania , la victoria Japón sobre Colombia y la derrota de Polonia ante Senegal , son algunos de los marcadores que podrían mover en definitiva los cruces de octavos.



A los octavos de final se clasifican los primeros y segundos de cada grupo y se cruzan entre sí en los octavos de final. Un ejemplo claro en el cambio de las llaves es el caso de Brasil, que se suponía pasaría primero y enfrentaría al segundo del Grupo F. Pero por ahora es segundo y jugaría con el primero.

Aquí el primer y segundo lugar de los grupos del Mundial Rusia 2018 :



1A Rusia

2A Uruguay

1B Irán

2B Portugal

1C Francia

2C Dinamarca

1D Croacia

2D Islandia

1E Serbia

2E Brasil

1F Suecia

2F México

1G Bélgica

2G Inglaterra

1H Senegal

2H Japón

Así van las llaves de los grupos hasta tras la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 :



1C vs 2D

Francia vs Islandia



1A vs 2B

Rusia vs Portugal



1B vs 2A

Irán vs Uruguay



1D vs 2C

Croacia vs Dinamarca



1E vs 2F

Serbia vs México



1G vs 2H

Bélgica vs Japón



1F vs 2E

Suecia vs Brasil



1H vs 2G

Senegal vs Inglaterra

Tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 :

