Rusia 2018: Tremenda pelea se desató entre hinchas colombianos e ingleses en metro de Moscú [VIDEO y FOTOS] 

La victoria de la selección de Inglaterra no fue bien asimilada por los hinchas de la selección de Colombia que no soportaron la burla de algunos fanáticos británicos, en el metro de Moscú, desatándose una pelea que requirió la intervención de la policía y ha sido uno de las pocos actos violentos en Rusia 2018 .



Luego del dramático encuentro en el que la selección de Inglaterra se impuso, en la tanda de penales, a la selección de Colombia , los fanáticos ambos países se cruzaron en el trasporte público. Los europeos estaban eufóricos, golpeaban las paredes, cantaban y provocaron a los hinchas sudamericanos identificados por la clásica camiseta amarilla.



Los hinchas de la selección de Colombia no soportaron más las burlas e increparon el comportamiento de los ingleses y se desató la pelea. Insultos, empujones y puñetazos se repartieron por prologados minutos, siendo un fanático cafetero quien llevó la peor parte al terminar con el tabique fracturado.



Colombianos e ingleses se agarraron a golpes en metro de Moscú

La pelea desatada por el encuentro entre las selección de Inglaterra y la selección de Colombia por los octavos de final de Rusia 2018 , fue detenida por la policía rusa que detuvo a los agresores ingleses, quienes fueron identificados por los pasajeros y las cámaras del del metro.



En el partido de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 , Inglaterra se impuso a Colombia desde los penales. Luego de empatar 1-1 con los goles de Harry Kane, de penal, y Yerry Mina. Luego los ingleses superaron la fase en la tanda de penales 4-3 .



Ahora la selección de Inglaterra de jugará los cuartos de final de Rusia 2018 ante Suecia el 7 de julio en el Samara Arena.