Rusia 2018: Día, hora y canal TV de la ceremonia de inauguración del Mundial

Rusia 2018 está a punto de empezar. Tras cuatro años de espera, el Mundial empezará esta semana con la ceremonia de inauguración y el partido entre Rusia, país organizador y Arabia Saudita.



La ceremonia del Mundial de Rusia 2018 será este jueves 14 de junio en el mítico Estadio Luzhnikí de Moscú a las 9:00 a.m. (hora peruana). El canal oficial que transmitirá el evento para todo el país será Latina y para toda latinoamérica, Directv Sports.



El comienzo de la cita mundialista no solo implica que sea fútbol sino la fiesta de los hinchas, el color, la música y la alegría. El show de inauguración empezará con un tributo al país anfitrión con la estrella de Plácido Domingo.



Horarios en todo el mundo de la Ceremonia de Inauguración de Rusia 2018:



Perú - 9:00 a.m.

​Argentina - 11:00 a.m.

​México - 9:00 a.m.

​Colombia - 9:00 a.m.

​Ecuador - 9:00 a.m.

​Chile - 11:00 a.m.

España - 16:00 p.m.

Río de Janeiro (Brasil) - 11:00 a.m.

Miami (Estados Unidos) - 10:00 a.m.



Robbie Williams, Aida Garifullina y Ronaldo

serán los protagonistas de la ceremonia inaugural

de #Rusia2018 🇷🇺



¡La Copa Mundial empieza este jueves! 👏



Posteriormente, se sumarán más de 500 bailarines, equilibristas y gimnastas con el mágico espectáculo de fuegos artificiales. La música continuará con la presentación de la canción oficial de Rusia 2018, "Live It Up" , que será interpretada por Nicky Jam, el actor norteamericano Will Smith y la cantante de Albania, Era Istrefi.



La puesta en escena será producida por el 'Channel One' de Rusia y el concepto creativo estará a cargo de Feliz Mikhailov. Según el encargado de la realización del evento, la acción "se extenderá más allá del estadio, que abarca la ciudad y el área alrededor del Estadio Luzhniki".



Por otro lado, el brasileño Ronaldo , que ganó los mundiales de Estados Unidos 1994 y Corea - Japón 2002, estará presente en la previa del partido inaugural de Rusia 2018.