La Plaza Roja de Moscú se pintó de los colores de la bicolor . Esta mañana, cientos de hinchas de la selección peruana llegaron al centro de la capital rusa para celebrar la inauguración del Mundial y la llegada de la Blanquirroja a la Copa del Mundo.

En medio de toda la algarabía por Rusia 2018 , varios reporteros peruanos se acercaron a los hinchas para conocer sus historias de viaje. El caso de uno de ellos llamó la atención por la extensa travesía que atravesó para estar con la selección peruana durante el Mundial.

"Yo vengo desde Huancayo. Ya llevo casi un mes viajando, haciendo escalas. Estoy mochileando", dijo el hincha peruano entrevistado por un reportero de Primera Edición, quien no podía creer tremendo recorrido.

Según contó, tuvo que recorrer nada menos que 11 países, e incluso tomar un barco, en casi un mes para llegar a su destino: Rusia 2018. En el camino, vio algunos partidos amistosos de la selección peruana , como el Perú vs Arabia Saudita que tuvo lugar en Suiza, y el Perú vs Suecia, que tuvo lugar en Suecia.

"De Huancayo a Lima, de Lima tomé un vuelo a Estados Unidos, de ahí a Islandia, de Islandia me fui a España, unas 4 o 6 horas, de ahí me fui a Portugal. De Portugal me fui a Italia, de Italia fui al partido en Suiza, de Suiza subí a Dinamarca, de Dinamarca subí a Noruega, de Noruega me fui al partido en Suecia. De Suecia me fui a Finlandia y de ahí tomé el barco para venirme acá" , dijo a Primera Edición.

El hincha de la selección peruana contó que en muchas oportunidades tuvo que dormir en la vía pública, todo por el sueño de llegar a Rusia 2018 . "Por las circunstancias he tenido que dormir en los partes, en las estaciones de buses, a veces en hostales", aseguró.

Pero quizá lo más sorprendente de su travesía fue el costo de su viaje. Según afirmó el hincha huancaíno de la selección peruana , en total invirtió unos 1000 dólares, incluyendo pasajes, comida y hospedaje. ¡Increíble!​

