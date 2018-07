Uruguay eliminado de Rusia 2018: Óscar Tabárez fue claro "No me gusta hacer lobby" [VIDEO y FOTOS]

La selección de Uruguay volvió a quedarse en el camino y en Rusia 2018 dobló las rodillas ante Francia. Tras este revés el entrenador de los charrúas, Óscar Washington Tabárez habló sobre su futuro y apuntó el mal momento de las selecciones sudamericanas.



El 'Maestro', como se le conoce a Óscar Tabárez , reconoció su momento en la selección de Uruguay y no trató de aferrarse al cargo ni gestionar a su sucesor. "Conozco pocos casos en los que el entrenador decida quién es el próximo entrenador. A mí hoy se me terminó el contrato. No voy a hablar del tema, porque no me corresponde, no me gusta hacer lobby. Las federaciones están por algo, para decidir eso", dijo el entrenador más longevo de Rusia 2018 con 71 años.



Óscar Tabárez evitó exponerse y también manosear el futuro de la selección de Uruguay en un momento doloroso tras la eliminación de Rusia 2018 . "Una declaración en cualquier sentido me perjudicaría, y a la federación de Uruguay, también. Esta parte de la actividad. Se terminó. Sé que Uruguay va a seguir con su estructura futbolística y su historia", añadió el DT.



El entrenador de la selección de Uruguay se mantiene en el cargo desde hace 12 años y pidió pensar ya en los próximo objetivos de la celeste: "Lo positivo lo venimos encontrando desde hace tiempo y de vez en cuando logramos algo. Hoy se terminó un sueño, se viene una Copa América, una nueva Eliminatoria, y así como se termina un sueño vienen otros y hay que perseguirlos para lograrlos".



Video: Llanto de hinchas después del 2do GOL francés (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Óscar Tabárez apuntó el preocupante nivel que han mostrado las selecciones de Sudamérica en Rusia 2018 . "No se puede desconocer la supremacía del fútbol europeo, aunque todavía no se sabe porque puede ganar Brasil. Pero no se puede desconocer la realidad histórica, económica y estructural del fútbol. Bolivia no tiene el poderío de Alemania, ni Uruguay el de Inglaterra. Lo raro no es esto".



Finalmente, el estratega de la selección de Uruguay defendió su trabajo al frente de la celeste. "No vamos a tomar este partido como referencia para medir lo que hicimos durante 12 años. Si por perder este partido no sirvió nada, me parece que estamos equivocados", dijo tras quedar eliminado de Rusia 2018 .