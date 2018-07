El defensa de Francia, Benjamin Pavard de 22 años, en plena entrevista lloró tras recordar su infancia y a sus padres. El joven lateral es la revelación del Mundial Rusia 2018 .



Benjamin Pavard sorprendió con un sensacional golazo en el triunfo de Francia ante Argentina. La prensa alabó su juego y se ganó el titularato en el cuadro galo. Incluso controló a Paolo Guerrero en el partido con Perú por el Grupo C.



Este mismo muchacho Pavard, conmovió a todos tras recordar sus años de niño con nostalgia y a su vez, reveló que a los 10 años estaba en un internado lejos de su familia.



"Me fui muy temprano de casa. A los diez años iba a un internado. Los kilómetros que viajaron mis padre por mí. Nunca podré agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho por mí", dijo Benjamin Pavard, visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas.

Mira el emotivo testimonio del joven Benjamin Pavard de la selección de Francia:

Uruguay vs Francia: Benjamin Pavard lloró al recordar el crudo internado de su niñez y a sus padres

Benjamin Pavard era para muchos un desconocido. El defensa del Stuttgart sólo contaba dos goles en toda su carrera profesional hasta ahora. Devolvió a Francia a la batalla con una impresionante volea, haciendo recordar a muchos lo ocurrido en el Mundial 1998, cuando hasta Lilian Thuram marcaba siendo defensor.



" Benjamin Pavard estuvo enorme", valoró su exentrenador en las categorías juveniles de los Bleus Pierre Mankowski. "Su golpeo de volea es excepcional. Y defensivamente estuvo muy bien. Siempre ha estado así. Es un jugador que no destaca mucho, pero que siempre está muy bien", aplaudió.



Después del encuentro, el jugador de 22 años recibió elogios de sus compañeros, entre ellos Pogba: "No voy a hablar ni siquiera de su gol. La mentalidad, la agresividad que tenía sobre Di María... No le dejó (tranquilo)".



El capitán Hugo Lloris destacó lo tímido que es fuera del campo pero lo importante que es en el terreno de juego. "Aunque es poco hablador, es un buen soldado. Defensivamente, Benjamin siempre cumple el trabajo, siempre está implicado. E incluso con el balón en el pie, tiene cualidades. (El gol) es fantástico para él, por su juventud y por haber marcado en su primer Mundial", afirmó.

Mira el GOLAZO de Pavard en el triunfo de Francia ante Argentina:

Gol 2 de Francia a Argentina (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

