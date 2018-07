Uruguay vs Francia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018

Uruguay vs Francia EN VIVO EN DIRECTO. Los 'charrúas' se enfrentan a los 'galos' en el Estadio de Nizhni Nóvgorod a las 9:00 a.m. (hora peruana) por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports. (TV Uruguay: TeleDoce, Canal 10 y MonteCarlo TV) (TV Francia: TF1 y BeinSports).



La selección de Uruguay venció a Portugal por 2-1 en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y quiere dar la sorpresa. El equipo dirigido por el 'Maestro' Óscar Washington Tabárez tienen una sola preocupación. El goleador del Paris Saint Germain, Edinson Cavani , se lesionó en el último partido en su gemelo izquierdo y su recuperación es una incertidumbre.



Uruguay vs Francia es decisivo para ambos para continuar con las ilusiones puestas en el certamen. "Las ganas, la actitud, la entrega, el esfuerzo Edi lo va a hacer para poder estar, pero tampoco creo que depende mucho de él", advirtió Luis Suárez .

Uruguay 2-1 Portugal: Goles y resumen (Autor: FIFA | Video: ITV)

En el último entrenamiento uruguayo, Edinson Cavani , tocó pelota por primera vez en toda la semana cuando quedan menos de un día para el choque que disputará su selección ante Francia. La decisión estará en el entrenador 'charrúa' y el cuerpo médico que evalúa al delantero desde el sábado pasado.

Uruguay vs Francia: Horarios en el mundo



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Francia , por su lado, logró eliminar a la selección argentina por 4-3 en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . Con una notable actuación de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé , los 'galos', ratificaron su candidatura a ganar el presente certamen. Los dirigidos por Didier Deschamps colocarán lo mejor que tienen para vencer la garra charrúa.



Uruguay vs Francia será clave para los europeos porque quieren contrarrestar la garra 'charrúa' desde el minuto cero. Francia logró anular a Lionel Messi y además potenció el ritmo de su joven delantero. Eso, combinado con un superlativa nivel que no habían mostrado en los partidos de la fase de grupos. Es cierto, que Argentina le dejó espacios y permitió realizar su juego libremente de tres cuartos de cancha en adelante.

Finalmente, la selección de Francia no podrán contar con Blaise Matuidi , que fue amonestado ante Perú y luego en el encuentro ante los argentinos.

Francia 4-3 Argentina: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

Uruguay vs Francia se han enfrentado en tres oportunidades en la historia de los Mundiales. Los 'charrúas' vencieron a los europeos por 2-1 en la fase de grupos de Inglaterra 1966. Mientras que, empataron 0-0 en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 .



Probables alineaciones:

Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Nández, Torreira, Vecino, Bentancur; Luis Suárez y Stuani o Cavani.

Francia: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso; Griezmann, Mbappé y Giroud.