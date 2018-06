Uruguay vs Portugal EN VIVO EN DIRECTO. Los 'charrúas' se enfrentan ante los 'lusos' en el Estadio Olímpico de Sochi a la 1:00 p.m. (hora peruana) por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por Latina y Directv Sports . (TV Uruguay: Montecarlo TV, Teledoce y Canal 10) .



La selección de Uruguay se clasificó tras ganar sus tres partidos del Grupo A del Mundial de Rusia 2018. Los dirigidos por el 'Maestro' Óscar Washington Tabárez vencieron por 1-0 a Egipto y Arabia Saudita y cerraron goleando a Rusia por 3-0. Sin duda, puntaje perfecto para los celestes que avanzaron cómodamente sin recbir un gol en contra.



Uruguay vs Portugal será vital para los sudamericanos para continuar en la lucha de su objetivo en Rusia 2018. Los uruguayos confían en la capacidad goleadora de Luis Suárez y Edinson Cavani.

Uruguay 3-0 Rusia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

El defensor Sebastián Coates se refirió en la previa del partido a lo duro que será enfrentar a los europeos. “Es un partido duro para los dos, los detalles van a marcar, los que ganen los duelos personales serán los que pasarán y esperemos que no lleguemos a los penaltis”, sentenció Coates.



Uruguay vs Portugal : HORARIOS EN EL MUNDO



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Portugal , por su parte, tuvo una clasificación más compleja. En el grupo B, empató 3-3 con España en un partidazo de Cristiano Ronaldo , venció por 1-0 a Marruecos y empató con Irán por 1-1. Sin duda, un pase a los octavos de final con mucho nerviosismo en el último partido por el atrevimiento de los iraníes al final del partido.



Uruguay vs Portugal se convirtió en el partido a vencer por los portugueses por su pésima Copa del Mundo en 2014 donde quedó eliminada en fase de grupos y además, por ratificar el campeonato obtenido en la Eurocopa de 2016.



El defensor Cedric Soares fue determinante en la previa acerca del duro partido ante los 'charrúas'. "Uruguay tiene excelentes jugadores. Es una selección que ya fue campeona del mundo dos veces. Sabemos que no han perdido ningún partido ni ha encajado gol alguno".

Portugal 1-1 Irán: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Uruguay vs Portugal no se han enfrentado nunca en la historia de los Mundiales. Por supuesto, que será una buena oportunidad para ver a las figuras de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y Luis Suárez del Barcelona, enfrentándose entre sí en competiciones de selecciones.