Del saque somos carnecita.. . Por siaca, me cuentan la verdadera razón por la que ‘Betoto’ se marchó de la Vicky. Fue exclusivamente porque cada vez que llegaba al entrenamiento, el ‘peso pesado’ que estuvo con su princesita ni le hablaba y eso le incomodaba. El zambito se sentía amo y señor del club y le mandaba indirectas. Por eso el muchacho agarró sus chivas y avisó que se iba en busca de nuevos horizontes. Sintió que se lesionaba su corazón. La neta es que no entiendo ni mela. Pero por respeto al matrimonio me quedo calladito. Así es...

Hay un run run que ese que usaba el peinado de Ozuna y armó un tono de la muerte en un ‘depa’ de Miraflores, está haciendo los trámites para llevarse a los ‘yunaites’ a su amiga de la avenida Los Próceres del Rímac. Le gira billete, aunque aseguran que es su causa de siempre, pero conociendo cómo es el delantero algo lleva pa’ casa, no creo que invierta solo de buena gente. Y no va a ser...

EL QUE FUE VOLANTE CON PINTA DE HIPPIE, ‘LA MISILERA’ Y MÁS

Ese barbón que fue volante y tiene pinta de hippie es un caso. Dirige a juveniles en La Florida y fue goleado dos veces en la Libertadores Sub-20, y también es un mal ejemplo para sus dirigidos. El patita no se cuida fuera del trabajo y está jugando con el pantaloncito que vive en el límite entre Lince y San Isidro. Pensar que ella antes fue de un ‘Güevo’ que ahora se gana los frijoles en el puerto. Noooo...

Hablando del Callao, me cuentan que el primer partido en Cajamarca, la ‘Misilera’ lo perdía sí o sí, y todo porque el jefe de equipo había inscrito en la lista a un jugador que traía una suspensión del año pasado. O sea, todos le echan la culpa al técnico, pero la verdad es que era imposible la victoria y todo por un trámite administrativo. Qué palta... Me voy, soy fuga.