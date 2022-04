Del saque somos carnecita... La firme que en la Copa somos el hazmerreír del continente . Todos los años es un parto ver jugar a los clubes peruanos. Derrota tras derrota. Papelón tras papelón. Hasta los equipos venezolanos la luchan, pelean, ganan y sacan puntos de visita, menos nosotros. Parecemos una mototaxi ante rivales que corren a cien kilómetros por hora. Cristal y Alianza tuvieron desde noviembre del año pasado para planificar y reforzarse debidamente, pero nada. Siguen siendo pan con camote y relleno. A estos dirigentes solo les importa clasificar al torneo por el billete que entra de Conmebol, después buenas noches los pastores. Así no es...

Ya me contaron que hay dos personajes de la pelotita que no se pueden ver. Uno es el ‘Buque’ que ya tiene todo listo para anclar al final de la Javier Prado y el otro es el entrenador que acaban de sacar de un club donde preparan ricos quesos. Dicen que la bronca empezó en un partido de fulbito y el ‘9′ se arañó por una patada que le metió el directivo, se mentaron la madre, se sacaron trapitos sucios y uno le dijo al otro que lo habían ‘adornado’. El otro respondió que a él también. Qué palta...

El ‘Pitbull’ tenía su corazoncito

El hombre encontró tres cachorritos abandonados en una caja y los adoptó. Los alimenta, los cuida y parece que se ha encariñado y todos aseguran que se quedará con ellos. No tiene sensibilidad en los pies, pero sí en el ‘bobo’. Vale...

El ‘Rusito’ no juega por el ‘Papá’, a veces no sale ni en banca, pero los restaurantes cusqueños lo buscan para que promocione sus productos. El hombre almuerza y cena gratis, hasta le mandan sus platos y él pone aviso en su Instagram y listo. Parece que tiene futuro con el marketing y no con los guantes. Curuju... Me voy, soy fuga.