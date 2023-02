Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tallarín saltado de pollo con harta cebolla china, tomatito y ajicito molido. Para tomar pidió una jarrita de limonada frozen para bajar el calor. “María, desde el año pasado el país sufre el ataque de sectores radicales que en el colmo de la insania defienden a un corrupto y golpista como Pedro Castillo. Los más golpeados son los pobladores de Apurímac, Puno y Cusco, donde hasta ahora no se pueden reabrir los negocios y carreteras porque piquetes de violentistas se mantienen allí desde hace dos meses.

Yo me pregunto, ¿en qué trabajan esos vándalos, con qué mantienen a sus familias, con qué plata comprarán los útiles escolares de sus hijos ahora que faltan apenas dos semanas para el inicio del año escolar? El país necesita reactivarse, crecer, desarrollar la economía para que esta genere puestos de trabajo. Sin puestos laborales no hay riqueza, no se pueden comprar casas, artefactos, ropa, pagar las medicinas o salir de paseo.

Acabo de leer que en Puno no están llegando las remesas de dinero en efectivo porque las vías están bloqueadas y el aeropuerto de Juliaca paralizado. La gente que recibe Pensión 65 y otro tipo de ayuda social no puede cobrar su dinero en el Banco de la Nación. ¿Por culpa de quién?, de la izquierda radical que no le interesan los pobres, salvo para que los lleven al poder. Una vez allí se atornillan al poder no para trabajar por los demás, sino para hacerse ricos, como es el caso de Fidel Castro, los Kirchner, Hugo Chávez o el sátrapa nicaragüense Daniel Ortega.

En estas circunstancias, el Estado debería tener más presencia

Que el poblador sienta que hay un gobierno detrás para ayudarlo, no para regalar cosas como hacen los comunistas hasta que se les acaba la plata. En especial, debería apoyar a los pequeños empresarios, que son los mayores empleadores del país y los más frágiles. Ellos han quedado golpeados porque desde que empezó la pandemia no han podido reactivarse y las campañas del Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias y hasta de Navidad se han caído. Los emporios de Gamarra, Mesa Redonda, Las Malvinas y Mercado Central reclaman con justicia que el Estado les brinde créditos para salir a flote.

Otro sector importante es el turismo. Por culpa de los radicales y violentos, el Cusco se está muriendo. No llegan turistas y la Ciudad Imperial, que vive de los visitantes extranjeros y nacionales, agoniza. ¿Quiénes son los más perjudicados?, pues los trabajadores, la gente del pueblo. Ya basta de violencia, de bloqueos, necesitamos trabajar. El pueblo debe salir a defender el derecho al trabajo, al libre tránsito, a la tranquilidad. No podemos estar a merced de los radicales, esos son pocos, nosotros somos más que ellos”. Pucha, cuánta verdad dice Gary.